185 к/с, камера 200 Мп, аккумулятор 9000 мА•ч и абсолютный рекорд производительности. OnePlus 16 выходит 12 октября

Он будет работать под управлением ColorOS 17

OnePlus представит новый флагман OnePlus 16 уже 12 октября. Смартфон ориентирован не только на максимальную производительность в играх, но и на улучшение экрана, камер и времени автономной работы.

За вычислительные возможности отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, выполненный по 2-нм техпроцессу TSMC и получивший новое игровое ядро Wind Rider (аппарат уже установил рекорд в AnTuTu).

Производитель называет OnePlus 16 первым смартфоном с поддержкой частоты до 185 кадров в секунду в некоторых играх. Кроме того, аппарат станет первым устройством компании с собственной трёхчиповой системой для киберспорта, которая должна повысить отзывчивость сенсорного управления и стабильность сетевого подключения.

Основная камера получит 200-мегапиксельный сенсор, аналогичный используемому во флаганской серии Oppo Find, а также систему светоконденсационной съёмки LUMO.

Экран Oriental Screen четвёртого поколения станет первым в отрасли дисплеем с глобальной частотой обновления 165 Гц во всех приложениях. По словам Ли Цзе, для такой частоты требуется специальная аппаратная поддержка, которой пока располагает только OnePlus 16. Дополнят характеристики аккумулятор на 9000 мА•ч и операционная система ColorOS 17.