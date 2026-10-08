128 ГБ ОЗУ, до 8 ТБ SSD, четыре сетевых порта и PCIe x8. Представлен мини-ПК Minisforum MS-03

Алюминиевый корпус станции оснащён выдвижным лотком для материнской платы

Компания Minisforum расширила линейку MS-03 новой конфигурацией на базе процессора Intel Core Ultra 9 386H, выполненного по 18-нм техпроцессу Intel 18A. Чип объединяет 16 ядер — 4 производительных, 8 эффективных и 4 энергосберегающих — с максимальной частотой 4,9 ГГц. Встроенная графика построена на архитектуре Xe3 и включает 4 ядра, а NPU обеспечивает до 50 TOPS при выполнении ИИ-задач.

128 ГБ ОЗУ, до 8 ТБ SSD, четыре сетевых порта и PCIe x8. Представлен мини-ПК Minisforum MS-03
Источник изображения: mydrivers // Minisforum

Алюминиевый корпус станции оснащён выдвижным лотком для материнской платы, двумя слотами SODIMM под DDR5-7200 с поддержкой до 128 ГБ и тремя M.2 с накопителями объёмом до 8 ТБ каждый. Через комплектный адаптер можно подключить U.2 SSD корпоративного класса до 15 ТБ. Также предусмотрен полноразмерный PCIe x8 для расширения накопителей или установки однослотовой низкопрофильной видеокарты с потреблением до 75 Вт. Дополняют оснащение Wi-Fi 7 и поддержка удалённого управления vPro.

Фото 1
Источник изображения: mydrivers // Minisforum

Набор интерфейсов включает два USB4, три USB Type-A 10 Гбит/с, HDMI, два 10GbE SFP+, 10GbE RJ45 и 2.5GbE RJ45. Новая версия Minisforum MS-03 уже доступна в Китае по цене от 6689 юаней.

Главное
Все новости
7 минут назадПожар после атаки БПЛА привел к проблемам Yandex Cloud: некоторые российские сервисы работают с перебоями
18 минут назад185 к/с, камера 200 Мп, аккумулятор 9000 мА•ч и абсолютный рекорд производительности. OnePlus 16 выходит 12 октября
27 минут назад«Это преступление против народа Индии». Запуску Starlink в стране мешают местные олигархи, утверждает Маск
33 минуты назад«Прорыв в яркости экрана, сроке службы и качестве изображения». Передовой экран Visionox с 2K и 185 Гц дебютирует уже в октябре
41 минуту назадChatGPT сильно обновился — теперь в ответах появились графики, схемы, карты, кнопки, формы и мини-инструменты
42 минуты назад1Теперь и в России, за 37 000 руб.: большой экран 1,92 дюйма, круглосуточный мониторинг давления, ЭКГ, Bluetooth 6.0 и NFC и до 6 дней автономности — умные часы Huawei Watch D3 поступили в продажу
51 минуту назад3Это точно безопасно? Для ускорения процесса перезапуска АЭС в Японии используют ИИ
08:412«Слепой» Starlink: Маск заявил, что спутниковые лучи сервиса отключены над Индией
08:33Никакого контроля у TSMC не будет: самый большой в истории завод по выпуску чипов Terafab будет принадлежать только Tesla и SpaceX
08:21В Китае разрабатываются свои машины для EUV-литографии, но Huawei знает, как выпускать современные смартфоны и без них
08:171Представлена файловая система Huawei XMFS, которая опережает традиционную TMPFS
08:121Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: все версии Red Magic 12 Pro+ показали перед выходом
08:007Дозапрещались: чипы Huawei заняли 50% рынка, а доля Nvidia упала с 95 до 8% в Китае
07:50StepX Neo — первый смартфон под управлением Step AOS — выйдет 13
07:441Умный замок, который не оставит хозяина за дверью при разряженной батарее. Представлен Amazon Ring
07:32Суперкомпьютер в корпусе объёмом 2 л со 192 ГБ памяти и Ryzen AI Max+ Pro 495. AceMagic F9A поступил в продажу
07:231BYD погружает аккумуляторные ячейки в жидкость: компания придумала новую систему охлаждения
07:193Suzuki использует батарею BYD для выпуска самого дешёвого электромобиля класса Kei-car в Японии
07:113Пульт, который не нужно направлять на технику: Honor Magic 9 Pro Max получил улучшенный ИК-излучатель
07:04Хит за хитом: на смену прошлогоднему бестселлеру вышла серия Huawei Mate 90, которая уже показала мощный старт
06:543Проект «Восход солнца»: Blue Origin готовит дата-центры в космосе
06:523В Rutube добавили ИИ
06:43На МКС отправляют новые солнечные панели. Их доставит SpaceX Dragon
06:34Первую версию One UI 9.5 заметили для Samsung Galaxy A57
06:291После гигантского взрыва Blue Origin возвращает New Glenn: новый запуск тяжелой ракеты намечен на декабрь
06:21«Легкая грустинка и радость за успех». Прощание с экипажем Crew-12 и отстыковку Crew Dragon показали на видео
06:17Первой авиакомпанией в Африке, которая подключит спутниковый интернет Starlink на своих самолетах, стала марокканская Royal Air Maroc
06:134Прямая связь со спутника Starlink прямо в смартфоне. Сервис Starlink Mobile запустили в Бангладеш
06:06Космический аппарат выполнил серию маневров при возвращении с МКС. Crew Dragon может сесть в трёх разных местах
07 окт 23:296Apple ужесточила полный доступ к диску на Mac: «очень явное действие» пользователя станет обязательным
07 окт 22:471Складной Vivo X Fold 6 уступил в автономности конкурентам. Появились первые обзоры
07 окт 22:422Рентгеновский телескоп впервые обнаружил доплеровский сдвиг из-за собственной орбиты