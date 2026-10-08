128 ГБ ОЗУ, до 8 ТБ SSD, четыре сетевых порта и PCIe x8. Представлен мини-ПК Minisforum MS-03

Компания Minisforum расширила линейку MS-03 новой конфигурацией на базе процессора Intel Core Ultra 9 386H, выполненного по 18-нм техпроцессу Intel 18A. Чип объединяет 16 ядер — 4 производительных, 8 эффективных и 4 энергосберегающих — с максимальной частотой 4,9 ГГц. Встроенная графика построена на архитектуре Xe3 и включает 4 ядра, а NPU обеспечивает до 50 TOPS при выполнении ИИ-задач.

Источник изображения: mydrivers // Minisforum

Алюминиевый корпус станции оснащён выдвижным лотком для материнской платы, двумя слотами SODIMM под DDR5-7200 с поддержкой до 128 ГБ и тремя M.2 с накопителями объёмом до 8 ТБ каждый. Через комплектный адаптер можно подключить U.2 SSD корпоративного класса до 15 ТБ. Также предусмотрен полноразмерный PCIe x8 для расширения накопителей или установки однослотовой низкопрофильной видеокарты с потреблением до 75 Вт. Дополняют оснащение Wi-Fi 7 и поддержка удалённого управления vPro.

Источник изображения: mydrivers // Minisforum

Набор интерфейсов включает два USB4, три USB Type-A 10 Гбит/с, HDMI, два 10GbE SFP+, 10GbE RJ45 и 2.5GbE RJ45. Новая версия Minisforum MS-03 уже доступна в Китае по цене от 6689 юаней.