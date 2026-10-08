10 000 мАч и 67 Вт в компактном корпусе. OnePlus готовит новый мобильный аккумулятор

OnePlus 12 октября представит мобильный аккумулятор SUPERVOOC 67W Pocket Charge со встроенным дисплеем. Новинка выйдет одновременно с флагманским смартфоном OnePlus 16.

Судя по официальному тизеру, устройство будет называться OnePlus SUPERVOOC 67W Pocket Charge Screen Display Power Bank 10000. Уже в названии раскрыты ключевые параметры: емкость составит 10 000 мА·ч, максимальная мощность — 67 Вт. Особенностью устройства станет встроенный экран. Словосочетание Pocket Charge указывает на акцент на портативности, но размеры и масса устройства пока не раскрыты. OnePlus также заявляет о соответствии пауэрбанка новому китайскому национальному стандарту для внешних аккумуляторов.