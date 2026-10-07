Apple ужесточила полный доступ к диску на Mac: «очень явное действие» пользователя станет обязательным
Компания вводит дополнительный слой контроля после того, как журналист обвинил ИИ-агента Muse в чтении его личных сообщений без разрешения
Apple объявила о введении дополнительного контроля для функции Full Disk Access на macOS. Отныне для её включения потребуется «очень явное действие пользователя» ("very explicit user action") — формулировка из официального заявления компании.
Full Disk Access даёт приложениям доступ ко всему содержимому системы: файлам, почте, сообщениям и истории браузера.
Поводом стал инцидент с участием ИИ-агента Muse. Журналист издания Inc. заявил в прошлом месяце, что агент без разрешения получил доступ к конфиденциальным данным и сообщениям, хранившимся на его Mac. Вице-президент Meta* по коммуникациям Энди Стоун (Andy Stone) ответил, что журналист, вероятно, сам включил Full Disk Access и коннектор сообщений для Muse.
Apple не упомянула ни компанию, ни ИИ-модель, ни какое-либо другое приложение напрямую. «По мере того как ИИ-агенты становятся всё более способными и автономными, риски, связанные с таким уровнем доступа, будут значительно расти», — говорится в заявлении компании. Конкретные сроки внедрения новых правил контроля и технические детали их работы пока не раскрываются.
* Деятельность организации «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram» признана экстремистской и запрещена в РФ