Apple ужесточила полный доступ к диску на Mac: «очень явное действие» пользователя станет обязательным

Компания вводит дополнительный слой контроля после того, как журналист обвинил ИИ-агента Muse в чтении его личных сообщений без разрешения

Apple объявила о введении дополнительного контроля для функции Full Disk Access на macOS. Отныне для её включения потребуется «очень явное действие пользователя» ("very explicit user action") — формулировка из официального заявления компании.

Full Disk Access даёт приложениям доступ ко всему содержимому системы: файлам, почте, сообщениям и истории браузера.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Поводом стал инцидент с участием ИИ-агента Muse. Журналист издания Inc. заявил в прошлом месяце, что агент без разрешения получил доступ к конфиденциальным данным и сообщениям, хранившимся на его Mac. Вице-президент Meta* по коммуникациям Энди Стоун (Andy Stone) ответил, что журналист, вероятно, сам включил Full Disk Access и коннектор сообщений для Muse.

Apple не упомянула ни компанию, ни ИИ-модель, ни какое-либо другое приложение напрямую. «По мере того как ИИ-агенты становятся всё более способными и автономными, риски, связанные с таким уровнем доступа, будут значительно расти», — говорится в заявлении компании. Конкретные сроки внедрения новых правил контроля и технические детали их работы пока не раскрываются.