«Самый совершенный большой складной смартфон», но не самый автономный. Авторы GSM Arena оценили Vivo X Fold 6

Большая батарея не позволила установить рекорд

Авторы GSM Arena опубликовали обзор нового складного смартфона Vivo X Fold 6⁠, который получил огромный для этого класса устройств аккумулятор ёмкостью 6900 мАч. Оказалось, что это всё же не самый автономный складной смартфон.

«Самый совершенный большой складной смартфон», но не самый автономный. Авторы GSM Arena оценили Vivo X Fold 6
Источник изображения: GSM Arena

Новинка Vivo легко обошла предшественника, что неудивительно, учитывая разницу в батареях. Однако при этом новый Fold уступил и Honor Magic V6 с батареей 6600 мАч и, что интереснее, складным флагманам Motorola и Oppo, а у них аккумуляторы только по 6000 мАч. Зато новый Galaxy Fold8 остался далеко позади, но у него и аккумулятор лишь 5000 мАч.

В целом автономность в 14 часов 44 минуты является вполне нормальной даже для обычных моноблочных телефонов, не говоря уже о складных аппаратах.

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Источник изображения: GSM Arena

Благодаря зарядке мощностью 80 Вт новинка за полчаса восполняет 62% заряда, а на полную зарядку уходит около одного часа.

В целом авторы высоко оценили новинку, назвав его самым совершенным большим складным смартфоном на рынке на сегодня.

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