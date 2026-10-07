«Самый совершенный большой складной смартфон», но не самый автономный. Авторы GSM Arena оценили Vivo X Fold 6

Авторы GSM Arena опубликовали обзор нового складного смартфона Vivo X Fold 6⁠, который получил огромный для этого класса устройств аккумулятор ёмкостью 6900 мАч. Оказалось, что это всё же не самый автономный складной смартфон.

Новинка Vivo легко обошла предшественника, что неудивительно, учитывая разницу в батареях. Однако при этом новый Fold уступил и Honor Magic V6 с батареей 6600 мАч и, что интереснее, складным флагманам Motorola и Oppo, а у них аккумуляторы только по 6000 мАч. Зато новый Galaxy Fold8 остался далеко позади, но у него и аккумулятор лишь 5000 мАч.

В целом автономность в 14 часов 44 минуты является вполне нормальной даже для обычных моноблочных телефонов, не говоря уже о складных аппаратах.

Благодаря зарядке мощностью 80 Вт новинка за полчаса восполняет 62% заряда, а на полную зарядку уходит около одного часа.

В целом авторы высоко оценили новинку, назвав его самым совершенным большим складным смартфоном на рынке на сегодня.