Рентгеновский телескоп впервые обнаружил доплеровский сдвиг из-за собственной орбиты

XRISM зарегистрировал изменение энергии рентгеновского излучения при движении вокруг Земли — эффект оказался заметен только по совокупности множества фотонов

Учёные впервые обнаружили красное и синее смещение рентгеновских фотонов, вызванное не движением наблюдаемого источника, а орбитальным движением телескопа вокруг Земли. Эффект удалось обнаружить в данных японского рентгеновского телескопа XRISM с помощью наблюдений молекулярных облаков в центре Млечного Пути. Статистический анализ четырёх наблюдений показывает свидетельства красного смещения на уровне 95%.

Причина эффекта хорошо известна из физики: частота и энергия света зависят от относительного движения наблюдателя и источника. XRISM совершает оборот вокруг Земли за 90 минут и во время этого движения то приближается к наблюдаемому объекту, то удаляется от него. Поэтому в одной части орбиты рентгеновские фотоны приходят с чуть большей энергией, а в другой — с чуть меньшей. Максимальная ожидаемая скорость такого изменения для выбранных наблюдений составляет около 15 км/с.

На первый взгляд этот эффект слишком мал, чтобы его заметить. Учёные анализировали яркую узкую линию железа с энергией около 6,4 кэВ. Для одного фотона орбитальное движение XRISM меняет его энергию примерно на 0,14 эВ — меньше энергетического разрешения самого прибора. Однако множество фотонов можно разделить по фазам орбиты и сравнить их спектры. Если телескоп движется от источника, то линия должна немного смещаться в красную сторону, а при движении к источнику — в синюю.

Рентгеновский телескоп впервые обнаружил доплеровский сдвиг из-за собственной орбиты
Источник изображения: сгенерировано Muse

Для этого авторы разработали специальный алгоритм, который восстанавливает орбитальный период непосредственно из временного ряда наблюдений. XRISM регулярно скрывается от источника за Землёй, поэтому в рентгеновском потоке появляются почти 90-минутные провалы. Зная положение этих провалов, учёные разделили данные на участки орбиты и отдельно определили красное смещение линии железа для движения от источника и к нему. В одном из наблюдений разница соответствующих скоростей составила 24 ± 19 км/с.

Затем тот же анализ провели ещё для трёх наблюдений молекулярных облаков в районе центра галактики. Во всех четырёх случаях измеренная разница оказалась заметной и в среднем составила 28 км/с, тогда как для движения XRISM в направлении выбранных источников ожидалось около 14,7 км/с. Тест дал p = 0,0084, поэтому гипотезу об отсутствии связанной с орбитой модуляции авторы отвергают на заранее выбранном уровне значимости 5%. Результат выглядят убедительно, но сами авторы отдельно оставляют возможность неизвестного инструментального систематического эффекта.

Учёные отдельно проверили возможные инструментальные причины периодического сдвига — изменение температуры детектора, зависимость энергетической шкалы от счётной скорости и ошибки калибровки — и не нашли убедительного объяснения наблюдаемого эффекта.

Результат важен не как новый физический эффект в рентгеновских наблюдениях. Пока энергетическое разрешение XRISM недостаточно для коррекции энергии каждого отдельного фотона: орбитальный сдвиг меньше размера энергетического интервала данных. Его приходится учитывать статистически, например моделируя дополнительное уширение спектральных линий. Но будущие рентгеновские спектрометры с много большим разрешением смогут различать значительно меньшие изменения энергии. Тогда положение и скорость телескопа в каждый момент наблюдения может потребоваться учитывать уже для каждого фотона отдельно. Авторы предлагают заранее включать такую информацию в стандартные файлы рентгеновских наблюдений, чтобы будущие инструменты не принимали собственное движение аппарата за свойства наблюдаемых космических объектов.

Главное
Все новости
20 минут назад1«Самый совершенный большой складной смартфон», но не самый автономный. Авторы GSM Arena оценили Vivo X Fold 6
90+ агентов Claude Opus 5.5 за три дня помогли найти два магнитных полупроводника для памяти нового поколения: один с 1999 года лежал на виду45 минут назад290+ агентов Claude Opus 5.5 за три дня помогли найти два магнитных полупроводника для памяти нового поколения: один с 1999 года лежал на виду Оба с нулевым суммарным магнетизмом и комнатно-температурной сортировкой электронов по спину
21:393Samsung сможет заработать ещё больше денег. Чипы HBM4E прошли квалификацию Nvidia
21:24Трекер активности Fitbit Edge за 180 евро предложит функции от Pixel Watch, алюминиевый корпус, GPS и неделю автономности
20:59432 дюйма, QD-OLED третьего поколения и бренд Asus. Представлен монитор ROG Strix OLED XG32UQDS
20:532FSR 4 наконец-то появится на портативных консолях и не только. AMD обещает покрыть всю свою линейку GPU
20:2913Размеры, как у Xbox Series X, но при этом внутри Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5070 Ti. Представлен Primax Spation
20:035Нобелевскую премию по медицине дали за открытия, которые привели к созданию оптогенетики — метода управления отдельными нервными клетками светом
20:026Minisforum взяла современный чипсет AMD и сделала из него плату ESP4B, на которую можно установить четыре SSD
19:533Австралийские учёные создали сверхточное покрытие для новых детекторов гравитационных волн
19:458Трамп создаёт «Силы сверхинтеллекта» для координации политики США в области ИИ
19:426Космонавты отработали пожар на «Союзе» и экстренное возвращение на Землю
19:394Южная Корея приостановила смягчение банковской киберзащиты после атак с ИИ
19:2713За год видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 подорожали в Европе в среднем на 66%, но GeForce RTX 5090 за это время подорожала на 132%
Starship эффектно доставили на базу SpaceX: фото и видео17:3518Starship эффектно доставили на базу SpaceX: фото и видео Корабль, совершивший испытательный полёт в июле, доставили к Starbase на транспортном судне Forte
17:185Китайские инженеры создали самый маленький в мире нейроинтерфейс весом 3 грамма
17:107DeepSeek почти собрал $12 млрд: Tencent и аккумуляторный гигант CATL выписали самые крупные чеки
17:049Ракетные заводы — прямо на космодроме: Космические силы США задумали промзону на базе Ванденберг
16:599Китайские чипмейкеры накопили 343 иммерсионных DUV-сканера: 270 машин делают 7-нм чипы без EUV
16:5411722 теоремы от ИИ: OpenAI выложила математические результаты своей внутренней топ-модели в открытый доступ
16:51Google закупил атомной энергии на 20 лет вперёд: 890 МВт с шести старых реакторов, ни одного нового здания
16:346Самый дешёвый вариант играть в современные игры PlayStation. Sony готовит новую портативную консоль, и это может быть PlayStation Portal OLED
16:2619Intel готовит новые процессоры Core 2000HX. Но это будут те же самые привычные Raptor Lake в новой обёртке
16:0412Флорида подала в суд на TP-Link из-за безопасности роутеров и предполагаемых связей с Китаем
15:4913МТС обошла «Ростелеком», «Билайн» и «МегаФон» по уровню технологического развития — исследование J’son & Partners
15:446Корабль Crew Dragon с Андреем Федяевым отстыковался от МКС
15:278Достаточно одной идеи: Google запустила Playground для создания игр с помощью ИИ
15:2424Российская «Кибергазель» с вечным кузовом получила салон в духе Tesla: опубликовано первое фото салона электрического фургона «Руссо-Балт» Ф20
15:1013«Кубик» размером 3 см с мощностью 65 Вт и бордовый цвет как у iPhone 18 Pro. Компактный блок питания Ugreen Nexode Air 65W оценили в $40
14:537Банк России допустил Сбер, ВТБ и «Т-Технологии» к операциям с криптовалютами
14:413Стилер RedWing атакует клиентов банков России, Узбекистана и Казахстана
14:3422Российский авиалайнер Superjet-100 получит отечественные сервоприводы руля высоты, руля направления, элеронов и интерцепторов