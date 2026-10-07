90+ агентов Claude Opus 5.5 за три дня помогли найти два магнитных полупроводника для памяти нового поколения: один с 1999 года лежал на виду

Оба с нулевым суммарным магнетизмом и комнатно-температурной сортировкой электронов по спину

Группа из более чем 90 ИИ-агентов на базе Claude Opus 5.5 за трое суток нашла два материала-кандидата для спинтронной памяти нового поколения. Оба, согласно квантово-механическим расчётам методом функционала плотности, обладают нулевым суммарным магнитным моментом и при этом сортируют электроны по спину — комбинация, позволяющая создавать запоминающие устройства без паразитных магнитных полей.

Первый кандидат спроектирован агентами с нуля: оксид марганца и железа, в котором атомы Mn и Fe должны располагаться в идеальном шахматном порядке. Расчёты дали ширину запрещённой зоны и «спиновое окно» — энергетический интервал у края зоны, где все доступные электронные состояния имеют одинаковый спин, — заметно превышающие тепловой шум при комнатной температуре (около 26 мэВ). Однако шахматный порядок разрушается примерно при 950 K, а синтез подобных оксидов требует 900–1300 °C, так что стандартными методами получить материал в упорядоченной форме не удастся.

Второй кандидат — KV[Cr(CN)₆] — был впервые синтезирован в 1999 году и принадлежит к семейству берлинской лазури, трёхсотлетнего пигмента. Химики изначально спроектировали два металлических центра так, чтобы их магнетизмы гасили друг друга. Сортировка спинов по энергии была зафиксирована в работе 2008 года, но то исследование изучало магнитную связь под давлением и не обратило внимания на этот аспект. Никто до сих пор не охарактеризовал KV[Cr(CN)₆] как полупроводник с лютинжеровской компенсацией, которая позволяет совместить главные плюсы обоих типов магнетизма для создания сверхбыстрой электроники, и не измерил его спиновые окна.

90+ агентов Claude Opus 5.5 за три дня помогли найти два магнитных полупроводника для памяти нового поколения: один с 1999 года лежал на виду
Источник изображения: сгенерировано Muse

Оба материала относятся к лютинжеровски компенсированным антиферромагнетикам (Luttinger compensation или Luttinger-compensated magnetism): атомы со спином «вверх» и «вниз» имеют одинаковую величину магнитного момента и в сумме дают ноль, но находятся в неэквивалентных позициях в кристаллической решётке. За счёт этой неэквивалентности электроны с разными спинами разделяются по энергии, как в ферромагнетиках, — а суммарное магнитное поле при этом отсутствует.

Все расчёты, выложенные на GitHub, сделаны для идеальных сухих кристаллов. Единственный реальный образец KV[Cr(CN)₆] — порошок 1999 года с водой в порах — показал остаточный магнитный момент 0,125 магнетона Бора на единицу. Два метода расчёта расходятся в оценке влияния воды: более точный HSE06 предсказывает сохранение спиновой сортировки, более быстрый PBE+U — сжатие дырочного окна более чем вдвое. Ни ширина запрещённой зоны, ни спиновое окно экспериментально не измерены.

Авторы подчёркивают: KV[Cr(CN)₆] сохранял магнитный порядок до 376 K в образце 1999 года, тогда как два других полупроводника, предсказанных в работе 2025 года, теряют порядок ниже комнатной температуры. Следующий шаг — синтезировать материал заново и напрямую измерить спиновую сортировку.

Главное
Все новости
19 минут назад«Самый совершенный большой складной смартфон», но не самый автономный. Авторы GSM Arena оценили Vivo X Fold 6
24 минуты назадРентгеновский телескоп впервые обнаружил доплеровский сдвиг из-за собственной орбиты
21:393Samsung сможет заработать ещё больше денег. Чипы HBM4E прошли квалификацию Nvidia
21:24Трекер активности Fitbit Edge за 180 евро предложит функции от Pixel Watch, алюминиевый корпус, GPS и неделю автономности
20:59432 дюйма, QD-OLED третьего поколения и бренд Asus. Представлен монитор ROG Strix OLED XG32UQDS
20:532FSR 4 наконец-то появится на портативных консолях и не только. AMD обещает покрыть всю свою линейку GPU
20:2913Размеры, как у Xbox Series X, но при этом внутри Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5070 Ti. Представлен Primax Spation
20:035Нобелевскую премию по медицине дали за открытия, которые привели к созданию оптогенетики — метода управления отдельными нервными клетками светом
20:026Minisforum взяла современный чипсет AMD и сделала из него плату ESP4B, на которую можно установить четыре SSD
19:533Австралийские учёные создали сверхточное покрытие для новых детекторов гравитационных волн
19:458Трамп создаёт «Силы сверхинтеллекта» для координации политики США в области ИИ
19:426Космонавты отработали пожар на «Союзе» и экстренное возвращение на Землю
19:394Южная Корея приостановила смягчение банковской киберзащиты после атак с ИИ
19:2713За год видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 подорожали в Европе в среднем на 66%, но GeForce RTX 5090 за это время подорожала на 132%
Starship эффектно доставили на базу SpaceX: фото и видео17:3518Starship эффектно доставили на базу SpaceX: фото и видео Корабль, совершивший испытательный полёт в июле, доставили к Starbase на транспортном судне Forte
17:185Китайские инженеры создали самый маленький в мире нейроинтерфейс весом 3 грамма
17:107DeepSeek почти собрал $12 млрд: Tencent и аккумуляторный гигант CATL выписали самые крупные чеки
17:049Ракетные заводы — прямо на космодроме: Космические силы США задумали промзону на базе Ванденберг
16:599Китайские чипмейкеры накопили 343 иммерсионных DUV-сканера: 270 машин делают 7-нм чипы без EUV
16:5411722 теоремы от ИИ: OpenAI выложила математические результаты своей внутренней топ-модели в открытый доступ
16:51Google закупил атомной энергии на 20 лет вперёд: 890 МВт с шести старых реакторов, ни одного нового здания
16:346Самый дешёвый вариант играть в современные игры PlayStation. Sony готовит новую портативную консоль, и это может быть PlayStation Portal OLED
16:2619Intel готовит новые процессоры Core 2000HX. Но это будут те же самые привычные Raptor Lake в новой обёртке
16:0412Флорида подала в суд на TP-Link из-за безопасности роутеров и предполагаемых связей с Китаем
15:4913МТС обошла «Ростелеком», «Билайн» и «МегаФон» по уровню технологического развития — исследование J’son & Partners
15:446Корабль Crew Dragon с Андреем Федяевым отстыковался от МКС
15:278Достаточно одной идеи: Google запустила Playground для создания игр с помощью ИИ
15:2424Российская «Кибергазель» с вечным кузовом получила салон в духе Tesla: опубликовано первое фото салона электрического фургона «Руссо-Балт» Ф20
15:1013«Кубик» размером 3 см с мощностью 65 Вт и бордовый цвет как у iPhone 18 Pro. Компактный блок питания Ugreen Nexode Air 65W оценили в $40
14:537Банк России допустил Сбер, ВТБ и «Т-Технологии» к операциям с криптовалютами
14:413Стилер RedWing атакует клиентов банков России, Узбекистана и Казахстана
14:3422Российский авиалайнер Superjet-100 получит отечественные сервоприводы руля высоты, руля направления, элеронов и интерцепторов