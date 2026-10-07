Samsung сможет заработать ещё больше денег. Чипы HBM4E прошли квалификацию Nvidia

Ресурс Naver сообщает, что память HBM4E компании Samsung прошла тестирование Nvidia, то есть корейский гигант сможет стать поставщиком для самой дорогой компании на рынке.

Речь о новейших 12-слойных чипах HBM4E. В конце сентября эти чипы успешно прошли квалификационные испытания у Nvidia и ряда других крупных игроков рынка.

Память HBM4E у Samsung имеет объём по 48 ГБ на каждый слой стека, скорость передачи данных достигает 14 Гбит/с на контакт с возможностью повышения до 16 Гбит/с, а общая пропускная способность достигает 3,6 ТБ/с. Это более чем на 20% выше, чем у HBM4.

HBM4E у Samsung интересна ещё и тем, что сочетает чипы DRAM шестого поколения 10-нанометрового класса с логическим кристаллом, который производится Samsung Foundry по техпроцессу 4 нм. Тому самому, по которому компания производит обычные SoC Exynos.