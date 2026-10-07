Трекер активности Fitbit Edge за 180 евро предложит функции от Pixel Watch, алюминиевый корпус, GPS и неделю автономности

Google пока не представила трекер активности Fitbit Edge⁠, но в Сеть попали почти все основные подробности о нём. Видимо, анонс уже не за горами.

В Европе цена на устройство, как ожидается, составит 180 евро. Новинка получит экран OLED диагональю 1,34 дюйма. Будет реализована поддержка AOD, но с этой функцией автономность составит лишь около двух дней против семи без неё.

По техническому оснащению трекер будет стоять на уровне не самых дешёвых умных часов. Тут и GPU, и снятие ЭКГ, и барометр, отслеживание оксигенации крови, а ещё новейшие функции от Pixel Watch: оценка артериального давления и факторов инсулинорезистентности.

Из остального можно отметить защиту от воды и пыли (5ATM/IP68), два размера (S и L), алюминиевый корпус, быструю зарядку, а также четыре цвета: Obsidian, Olive, Canyon и Fog.