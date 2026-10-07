32 дюйма, QD-OLED третьего поколения и бренд Asus. Представлен монитор ROG Strix OLED XG32UQDS

Компания Asus представила монитор ROG Strix OLED XG32UQDS, который оснащён 32-дюймовой панелью OLED.

В основе новинки лежит панель QD-OLED третьего поколения. Это не самое новое решение, но и не самое старое. Отдельно можно выделить плёнку BlackShield, повышающую антибликовые свойства, а также кадровую частоту 180 Гц. По современным меркам это немного, но при разрешении 4К UHD это весьма немало, учитывая нагрузку на GPU.

Панель охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, поддерживает истинный 10-битный цвет и откалибрована на заводе с показателем Delta E ниже 2.

Конечно, есть набор функций и технологий OLED Care Pro для продления жизни панели. В том числе тут есть датчик приближения Neo, благодаря которому монитор просто отключится, если рядом никого не будет. Дополнительно Asus обеспечивает монитор трёхлетней гарантией.

А вот данных о цене пока нет.