FSR 4 наконец-то появится на портативных консолях и не только. AMD обещает покрыть всю свою линейку GPU

Апскейлер FSR 4, который на текущий момент является актуальным у AMD, до конца текущего года появится на новых платформах.

AMD заявила, что собирается расширить поддержку в том числе на APU, различные портативные устройства (собственно, на основе этих APU) и ноутбуки. Всё это будет реализовано до конца нынешнего года.

Один из топ-менеджеров AMD рассказал об этом на встрече со СМИ в Сеуле. Он сказал, что концу этого года распространит технологию FSR 4 на всю свою линейку продуктов, включая APU, игровые ноутбуки и портативные устройства.

Правда, в этой формулировке не очень понятно, что имеется в виду под всей линекой. Само собой, это дожна быть вся актуальная линейка, но есть немалое количество продуктов, основаных на всё ещё находящихся на рынке процессоров, но формально эти процессоры к актуальным линейкам не относятся.

Однако важно, что AMD в том числе упоминает и APU. Напомним, на рынке не существует ни мобильных GPU, ни iGPU на актуальной архитектуре RDNA 4, которая официально единственная полноценно поддерживает FSR 4. В этом случае логично, что речь идёт о распространении апскейлера на APU с более старыми ядрами.