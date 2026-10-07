Размеры, как у Xbox Series X, но при этом внутри Ryzen 7 9800X3D и GeForce RTX 5070 Ti. Представлен Primax Spation ⁠ 11

Компания Primax, известная своими VR-гарнитурами, выпустила свой первый настольный ПК. Модель называется Spation и интересна небольшими размерами и внутренней конструкцией.

Это мини-ПК средних размеров, который можно сравнить с Xbox Series X. При этом это не просто обычные компоненты в маленьком корпусе. На изображениях видно, что система имеет оригинальную конструкцию системы охлаждения. Она необычна настолько, что по одному изображению даже не очень понятно, что к чему. К слову, точные размеры компания почему-то не указывает.

Так или иначе, Spation заметно компактнее обычного MidTower-корпуса. При этом по характеристикам это не топовый компьютер, но система выше среднего уровня.

В основе лежит процессор Ryzen 7 9800X3D, а за графику отвечает Radeon RX 9070 XT либо GeForce RTX 5070 Ti, то есть две сопоставимые видеокарты. Из остального можно выделить 32 ГБ ОЗУ, SSD объёмом 1 ТБ, блок питания SFX мощностью 1000 Вт, Wi-Fi 7, шесть портов USB-A, один USB4.

Что интересно, компания говорит, что будет поставлять и корпус отдельно, хотя, учитывая специфическую систему охлаждения, неясно, насколько универсальным он будет и насколько легко будет в нём собрать ПК самостоятельно.

Данных о цене пока нет.