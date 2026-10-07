Нобелевскую премию по медицине дали за открытия, которые привели к созданию оптогенетики — метода управления отдельными нервными клетками светом

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2026 года совместно получили Карл Дейссерот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Нобелевская ассамблея при Каролинском институте присудила им награду «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики». Их работы привели к появлению метода, который позволяет включать или выключать активность отдельных нервных клеток в живом мозге с помощью света.

Основой оптогенетики стали канальные родопсины — светочувствительные белки, обнаруженные Хегеманом и Нагелем при изучении зелёных одноклеточных водорослей. Учёные обнаружили необычное свойство этих белков: если поместить ген каналродопсина в другую клетку, она также приобретает чувствительность к свету. Это открытие превратило белок водоросли в потенциальный молекулярный переключатель, которым можно управлять извне.

Источник изображения: Ill. Niklas Elmehed, Nobel Prize Outreach

Дейссерот перенёс эту идею на нервные клетки. Он ввёл ген в нейроны крыс и показал, что с помощью синего света можно заставить клетку генерировать нервный сигнал. Позже учёный продемонстрировал управление таким световым переключателем уже в мозге живых мышей. Так возникла оптогенетика — метод, позволяющий воздействовать на выбранные нейроны с высокой точностью, не включая одновременно большие группы клеток.

Сегодня оптогенетика используется в лабораториях по всему миру для изучения того, как мозг формирует воспоминания, чувства и поведение. В отличие от методов, которые лишь регистрируют активность мозга, она позволяет экспериментально проверить причинную связь: можно активировать конкретную группу нейронов, выключить её и посмотреть, как это меняет работу нервной системы.

Петер Хегеман рассказал немецкому телеканалу rbb, что занимается водорослями около 40 лет и узнал о Нобелевской премии только утром в день объявления — из письма с просьбой перезвонить председателю Нобелевского комитета. Церемония вручения премии состоится 11 декабря в Стокгольме. Для Хегемана эта дата будет совпадать с его днём рождения.