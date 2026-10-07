Minisforum взяла современный чипсет AMD и сделала из него плату ESP4B, на которую можно установить четыре SSD ⁠ 1

Компания Minisforum решила присоединиться к тренду и выпустить плату расширения для SSD на основе обычного чипсета AMD. Только, в отличие от большинства моделей на рынке, Minisforum взяла современный чипсет.

Плата ESP4B опирается на актуальный набор логики AMD B850. Кроме того, плата предлагает место сразу для четырёх накопителей, тогда как большинство подобных продуктов имеют лишь два слота. Всё это PCIe 4.0, хотя нужно понимать, что имеет место ограничение в количестве линий, так что при установке двух SSD, каждый будет работать в режиме PCIe 4.0 x4, а вот если установить четыре, то, соответственно, только в режиме PCIe 4.0 x2.

На практике это означает, что при установке двух быстрых накопителей можно получить скорость около 6 ГБ/с, а вот если SSD будет уже четыре, то лишь около 3,3 ГБ/с. Впрочем, это тоже весьма неплохо.

Кроме того, плата предлагает порты OCuLink и USB 3.2 Gen 2×2 Type-C. Стоит новинка 135 долларов, что в два-три раза больше многих других подобных решений, но у них обычно два слота для накопителей и нет OCuLink.