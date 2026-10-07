Трамп создаёт «Силы сверхинтеллекта» для координации политики США в области ИИ

В новую межведомственную группу войдут руководители разведки, Пентагона, Федеральной торговой комиссии и Управления кадров

Президент США Дональд Трамп объявил о создании «Сил сверхинтеллекта» (Super Intelligence Force) — межведомственной группы, которая должна координировать действия федерального правительства в сфере искусственного интеллекта. В неё войдут директор Национальной разведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, директор Управления кадров Скотт Купор и заместитель военного министра по исследованиям и инженерным разработкам Эмиль Майкл.

По словам Трампа, группа будет координировать взаимодействие правительства с технологическими компаниями, поставщиками инфраструктуры, общественными организациями и потребителями. Её задачей станет «обеспечение лидерства США в области "сверхинтеллекта" и защита интересов американцев». Создание группы стало одним из наиболее заметных шагов администрации на фоне споров о том, насколько быстро следует развивать ИИ и как регулировать связанные с ним риски.

Трамп создаёт «Силы сверхинтеллекта» для координации политики США в области ИИ
Источник изображения: сгенерировано Muse

Состав группы отражает разные направления государственной политики в отношении ИИ. Национальная разведка получила место на фоне опасений, что современные модели способны находить уязвимости в программном обеспечении эффективнее человека и могут использоваться для кибератак на энергетику, банки и государственные системы. Федеральная торговая комиссия одновременно расследует вопросы безопасности систем Anthropic и OpenAI, а Купор представляет интересы венчурного сообщества, активно инвестирующего в развитие ИИ. Пентагон в новой группе будет представлять Эмиль Майкл, руководящий программами внедрения новых технологий в вооружённых силах.

Создание группы происходит одновременно с попыткой администрации опереться на саморегулирование отрасли. После встречи Трампа с руководителями крупнейших технологических компаний Google, Anthropic, Meta*, Nvidia, xAI и OpenAI представители компаний подписали соглашение о разработке внутренних механизмов контроля и проведении внешних аудитов. Новая «Сила сверхинтеллекта» должна координировать государственный ответ на развитие технологии, пока в США продолжается спор о границах регулирования и ответственности разработчиков.

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