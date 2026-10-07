Космонавты отработали пожар на «Союзе» и экстренное возвращение на Землю

Космонавты прошли аварийную тренировку, в рамках которой столкнулись с тремя сложными задачами одновременно

Космонавты Дмитрий Петелин и Константин Борисов прошли комплексную аварийную тренировку на пилотируемом корабле «Союз». По сценарию занятия во время подготовки к расстыковке с Международной космической станцией на корабле одновременно произошли отказ бортовой вычислительной системы и пожар, после чего экипажу пришлось перейти на ручное управление и выполнить срочный спуск на Землю.

Космонавты отработали пожар на «Союзе» и экстренное возвращение на Землю
Источник изображения: ИИ Gemini

Изначально космонавты должны были отработать стандартную процедуру расстыковки «Союза» с МКС. Однако во время выполнения маневра инструкторы ввели дополнительную неисправность — отказ бортовой вычислительной системы. Экипажу пришлось отказаться от штатной автоматики и продолжить управление кораблем вручную.

Затем сценарий был усложнен еще сильнее: по легенде тренировки отказ вычислительной системы сопровождался возгоранием внутри корабля. Космонавтам пришлось одновременно контролировать параметры движения «Союза», продолжать выполнение динамических операций и проводить процедуры по борьбе с пожаром.

После выполнения предусмотренных бортовой документацией действий экипаж провел разгерметизацию спускаемого аппарата и перешел к аварийному возвращению на Землю. Все эти операции выполнялись в условиях, когда часть штатных систем корабля по сценарию была недоступна.

В Центре подготовки космонавтов отмечают, что особая сложность подобных тренировок связана именно с одновременным возникновением нескольких неисправностей. Экипажу необходимо быстро определить характер каждой проблемы и приступить к ее устранению, не теряя при этом контроль над уже начавшимися операциями — например, расстыковкой и движением корабля относительно МКС.

В ЦПК сообщили, что Петелин и Борисов успешно справились со всеми введенными нештатными ситуациями и продемонстрировали слаженное взаимодействие.

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