За год видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 подорожали в Европе в среднем на 66%, но GeForce RTX 5090 за это время подорожала на 132%

GeForce RTX 5060 Ti 16 GB за год прибавила 70%

Стоимость современных видеокарт в Европе (в частности, в Германии) резко выросла за последние 12 месяцев. Сильнее всего подорожали модели Nvidia GeForce RTX 50: их средняя розничная цена с ноября 2025 по октябрь 2026 года увеличилась примерно на 66%. Ускорители AMD и Intel тоже подорожали, но не так сильно — 46–48% и 38% соответственно. Такие данные приводит 3DCenter по итогам мониторинга немецких маркетплейсов и онлайновых магазинов.

За год видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 подорожали в Европе в среднем на 66%, но GeForce RTX 5090 за это время подорожала на 132%
Источник изображения: WCCF

Сильнее всего подорожала флагманская GeForce RTX 5090. За год ее стоимость выросла на 132%, то есть более чем вдвое. Столь резкая динамика заметно повлияла на средний показатель всей линейки RTX 50, однако исключение этой модели не меняет общей картины: остальные GeForce RTX 50 в среднем подорожали примерно на 57%.

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Источник изображения: 3D Center

Особенно заметно выросли цены на видеокарты с большим объемом памяти. Например, GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти стала дороже более чем на 70%. Ну а меньше всего подорожала за год Radeon RX 9070 — прибавка составила 28%.

Одной из причин такого роста аналитики называют подорожание памяти, начавшееся в конце 2025 года. Повышенный спрос на DRAM и другие виды памяти со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта привел к росту стоимости компонентов. Сильнее всего это отразилось на видеокартах с 16 ГБ памяти и более, поскольку они требуют большего объема дорогостоящих чипов.

 

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