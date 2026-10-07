Starship эффектно доставили на базу SpaceX: фото и видео

Starship Ship 40 прибыл в район Starbase на борту тяжёлого транспортного судна Forte компании Boskalis.

Корабль провёл в пути около 75 дней после отправки из района мягкого приводнения в Индийском океане, куда S40 сел после 13-го испытательного полёта Starship 24 июля 2026 года. Судно прошло через остров Рождества и обогнуло мыс Доброй Надежды, после чего направилось к Техасу.

Опубликованные фотографии и видео показывают S40 закреплённым на палубе Forte при возвращении. На снимках хорошо различимы двигательный отсек, сопла Raptor и элементы теплозащитного покрытия. Корабль доставили практически в исходном виде после мягкой посадки в океане, что позволило сохранить данные о состоянии конструкции.

Видео @pithostettler Видео @pithostettler

Видео @pithostettler

Особый интерес представляет плитки теплозащиты, которые постоянно совершенствуются, и двигательная секция. Повреждения и изменения теплозащиты после входа в атмосферу могут дать SpaceX дополнительную информацию о поведении материалов и конструкции при возвращении из космоса.