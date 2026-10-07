Китайские инженеры создали самый маленький в мире нейроинтерфейс весом 3 грамма

Устройство «Шэньгун·Сюйми·Мозговой куб» весит меньше монеты, работает без шапочек и шлемов — и уже выходит за пределы лабораторий в медицину, игры и промышленную безопасность

Лаборатория нейрокомпьютерного интерфейса Тяньцзиньского университета представила «Мозговой куб» — самый лёгкий и компактный неинвазивный нейроинтерфейс в мире. 3 грамма веса и 2 кубических сантиметра объёма: электроды, усилитель, батарея и беспроводной передатчик уместились в корпусе, который крепится прямо на кожу головы и полностью скрывается под волосами.

Никаких шлемов и шапочек — разработчики отказались от традиционного дизайна нейрогарнитур. Микроскопическая платформа фиксируется креплением и практически не ощущается при ношении, что открывает дорогу к многочасовому мониторингу мозговой активности за пределами лабораторного кресла. Для неинвазивных интерфейсов это всегда было камнем преткновения: либо точность, либо удобство.

Сферы применения обширны. В клинике — длительная регистрация физиологических и патологических маркеров мозга. В потребительском сегменте — нейроигры и управление техникой. В образовании — синхронное сканирование мозгов нескольких человек и онлайн-измерение когнитивных показателей учеников. Сюда же входят нейрофидбек, анализ фаз сна и прочие инструменты здорового образа жизни.

Китайские инженеры создали самый маленький в мире нейроинтерфейс весом 3 грамма
Источник изображения: CCTV News, Tianjin University

Отдельное направление — промышленная безопасность. Совместно с профильными ведомствами команда лаборатории уже приступила к проекту по созданию нейроинтерфейсных моделей для персонала, занятого на особо опасных и специальных работах. Интерфейс может незаметно отслеживать внимание, усталость и когнитивную нагрузку оператора в реальном времени.

Тяньцзиньская лаборатория — один из старейших в Китае центров по интерфейсам мозг-компьютер и ведёт разработку по всей цепочке: от чипов и электродов до алгоритмов и устройств, готовых к работе.

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