DeepSeek почти собрал $12 млрд: Tencent и аккумуляторный гигант CATL выписали самые крупные чеки

Раунд может раздуться до $15 млрд — вдвое больше, чем китайская ИИ-лаборатория закладывала в план

Китайская ИИ-лаборатория DeepSeek близка к закрытию нового раунда финансирования минимум на 80 млрд юаней — это около $12 млрд, — сообщило Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. Изначально компания рассчитывала примерно на 50 млрд юаней, но спрос подскочил после запуска свежей модели, и финальная сумма может приблизиться к 100 млрд юаней. Сама DeepSeek раунд пока не комментирует.

Самые крупные доли обеспечивают Tencent — оператор WeChat и облачный гигант — и производитель аккумуляторов CATL. Эта же пара была основными внешними инвесторами в первом раунде компании, который прошёл ранее в этом году и собрал около 50 млрд юаней. Тогда Tencent вложил порядка 10 млрд юаней, CATL — около 5 млрд, а крупнейшим участником стал основатель Лян Вэньфэн, добавивший примерно 20 млрд собственных средств.

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Для Tencent более тесная связка с DeepSeek — способ не отстать от конкурентов на внутреннем рынке, писало Reuters ещё в июне, когда готовился первый раунд. Для CATL, которая делает батареи для электромобилей и работает над твердотельными элементами, ставка на сильные модели тоже становится частью стратегии.

Отдельно Reuters в прошлом месяце сообщило, что DeepSeek привлекла CITIC Securities для подготовки возможного IPO на шанхайской площадке STAR Market, ориентированной на технологические компании. Сроки, оценка и масштаб размещения ещё не определены, но ИИ-лаборатория выходит за рамки академических релизов.