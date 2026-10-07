Ракетные заводы — прямо на космодроме: Космические силы США задумали промзону на базе Ванденберг

К 2030 году с калифорнийской площадки планируют до 200 пусков в год — понадобятся и сборочные цеха, и трубопроводы для топлива, и новые дороги

Космические силы США запросили у участников космической отрасли отзывы на создание «Зоны развития миссий» на базе Ванденберг в Калифорнии. Военные хотят разместить там мощности по обработке полезной нагрузки, сборочные и тестовые корпуса, а если отрасль проявит интерес — полноценные заводы по производству ракет и компонентов, включая производство топлива и газов прямо на территории базы.

Толчок даёт прогноз по пускам. В 2025 году Ванденберг обеспечил 66 космических запусков. К концу десятилетия эта цифра может подойти к 200 в год — почти в 3 раза больше. Сегодня один пуск требует до 50 грузовиков с расходными материалами, идущих через КПП. Замкнуть производство топлива и газов на территории базы и развести их по трубам — значит радикально разгрузить дороги и порт.

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Командир Space Launch Delta 30 полковник Джеймс Хорн ещё в июле рассказал Air & Space Forces Magazine, что база рассматривает схему долгосрочной аренды земли: частные компании строят объекты за свой счёт. Первые работы могут начаться уже в следующем году. Если строить заводы где-то ещё, то комплектующие и топливо придётся везти морем или по шоссе — и при росте пусков эта логистика станет сложным звеном.

Территория под зону развития миссий уже определена. Что именно на ней выстроят, зависит от того, какие заявки пришлют участники рынка — от стартапов до гигантов вроде SpaceX, чьи пуски и формируют львиную долю запусков на Ванденберге. База перестаёт быть просто «взлётной площадкой» для ракет и превращается в производственный хаб замкнутого цикла — с трубопроводами, заводскими цехами и собственными газовыми станциями.