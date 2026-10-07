722 теоремы от ИИ: OpenAI выложила математические результаты своей внутренней топ-модели в открытый доступ

Доказательства формализованы на языке Lean — компания обещает профинансировать серию конференций, чтобы математическое сообщество проверило выводы

OpenAI опубликовала в публичном GitHub-репозитории 722 математических результата, полученных внутренней топ-моделью компании. Многие доказательства формализованы на языке Lean — системе, где каждая логическая цепочка проверяется компьютером.

Репозиторий будет пополняться новыми формализациями по мере их получения.

Релиз готовили с оглядкой на рекомендации независимой Консультативной группы по математике и искусственному интеллекту при Институте перспективных исследований (IAS) в Принстоне. Вместе с результатами OpenAI выложила 10 расшифровок рассуждений модели, оценку вычислительных затрат в пересчёте на использование Pro-версии ChatGPT и статистику по числу попыток. Средняя задача потребовала эквивалента примерно трёх часов работы ChatGPT Pro в режиме размышления.

722 теоремы от ИИ: OpenAI выложила математические результаты своей внутренней топ-модели в открытый доступ
Источник изображения: сгенерировано Muse

«Мы хотим, чтобы этот прогресс раздвигал границы человеческого знания и открывал путь к дальнейшим прорывам в математике», — заявили в компании. OpenAI профинансирует серию семинаров, конференций и специальных программ, посвящённых осмыслению результатов, полученных ИИ. Детали объявят позднее.

Компания дала понять, что готовится к ответственному открытию самой модели, стоящей за результатами. Релиз работ — не только жест прозрачности, но и часть оценки возможностей в математике и других науках. Насколько глубоки доказательства, полученные моделью, теперь предстоит выяснить математическому сообществу.

Главное
Все новости
15 минут назадDeepSeek почти собрал $12 млрд: Tencent и аккумуляторный гигант CATL выписали самые крупные чеки
21 минуту назадРакетные заводы — прямо на космодроме: Космические силы США задумали промзону на базе Ванденберг
26 минут назад1Китайские чипмейкеры накопили 343 иммерсионных DUV-сканера: 270 машин делают 7-нм чипы без EUV
34 минуты назад1Google закупил атомной энергии на 20 лет вперёд: 890 МВт с шести старых реакторов, ни одного нового здания
51 минуту назад2Самый дешёвый вариант играть в современные игры PlayStation. Sony готовит новую портативную консоль, и это может быть PlayStation Portal OLED
59 минут назад4Intel готовит новые процессоры Core 2000HX. Но это будут те же самые привычные Raptor Lake в новой обёртке
15:493МТС обошла «Ростелеком», «Билайн» и «МегаФон» по уровню технологического развития — исследование J’son & Partners
15:443Корабль Crew Dragon с Андреем Федяевым отстыковался от МКС
15:273Достаточно одной идеи: Google запустила Playground для создания игр с помощью ИИ
15:2415Российская «Кибергазель» с вечным кузовом получила салон в духе Tesla: опубликовано первое фото салона электрического фургона «Руссо-Балт» Ф20
15:106«Кубик» размером 3 см с мощностью 65 Вт и бордовый цвет как у iPhone 18 Pro. Компактный блок питания Ugreen Nexode Air 65W оценили в $40
14:535Банк России допустил Сбер, ВТБ и «Т-Технологии» к операциям с криптовалютами
14:413Стилер RedWing атакует клиентов банков России, Узбекистана и Казахстана
14:3415Российский авиалайнер Superjet-100 получит отечественные сервоприводы руля высоты, руля направления, элеронов и интерцепторов
14:283Google прокачала Nano Banana: ИИ стал точнее редактировать изображения
14:203Популярный кроссовер Geely EX5 EM-i получит полный привод в России, названа ориентировочная цена
14:143«Сферум» запустил сервис «Олимпиады» для школьников
SpaceX получила разрешение на запуск 15 000 спутников для Starlink Mobile: скорость связи увеличится в 40 раз — до 150 Мбит/с14:0611SpaceX получила разрешение на запуск 15 000 спутников для Starlink Mobile: скорость связи увеличится в 40 раз — до 150 Мбит/с Новые спутники разместятся на низких орбитах высотой от 326 до 335 км
13:472Представлен Asus NUC 14 Essential Fanless — бесшумный мини-ПК с 8-ядерным процессором Intel
13:466Wildberries запускает платформу госзакупок
13:244Влажная уборка с ИИ: в России стартовали продажи роботов-пылесосов Xiaomi Robot Vacuum 6
13:0519Гигантский люксовый авиалайнер Airbus A380 получил самый большой бизнес-класс в мире — он занимает целый этаж
12:30«Жемчужные нити» на месте взрыва 1181 года: астрономы засняли уникальный остаток сверхновой в Млечном Пути
12:279Verbatim выпустила аккумуляторы AA и AAA со встроенной зарядкой USB-C
12:277Google и OpenAI требуют от Австралии обойти авторское право: «иначе развитие ИИ невозможно»
12:241Airbus отгрузил первую партию спутников OneWeb нового поколения: 32 аппарата готовятся к запуску в США
12:236А начиналось всё с батареек: Panasonic наладит выпуск человекоподобных роботов
12:162Американский стартап Reflection AI представил открытую ИИ-модель уровня флагманов Китая
12:1320«Смиритесь»: Сэм Альтман заявил, что общество должно терпеть вред от ИИ ради выгоды
12:016Bank of America: инвесторы перегрели ИИ и зря списали потребителя со счетов
11:5155G-гексакоптер: МТС отправит в регионы первые аэромобильные комплексы для связи
11:5013Apple заставляет разработчиков адаптироваться к iPhone Duo: в противном случае обновления выпускаться не будут