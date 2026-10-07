722 теоремы от ИИ: OpenAI выложила математические результаты своей внутренней топ-модели в открытый доступ ⁠ 1

OpenAI опубликовала в публичном GitHub-репозитории 722 математических результата, полученных внутренней топ-моделью компании. Многие доказательства формализованы на языке Lean — системе, где каждая логическая цепочка проверяется компьютером.

Репозиторий будет пополняться новыми формализациями по мере их получения.

Релиз готовили с оглядкой на рекомендации независимой Консультативной группы по математике и искусственному интеллекту при Институте перспективных исследований (IAS) в Принстоне. Вместе с результатами OpenAI выложила 10 расшифровок рассуждений модели, оценку вычислительных затрат в пересчёте на использование Pro-версии ChatGPT и статистику по числу попыток. Средняя задача потребовала эквивалента примерно трёх часов работы ChatGPT Pro в режиме размышления.

Источник изображения: сгенерировано Muse

«Мы хотим, чтобы этот прогресс раздвигал границы человеческого знания и открывал путь к дальнейшим прорывам в математике», — заявили в компании. OpenAI профинансирует серию семинаров, конференций и специальных программ, посвящённых осмыслению результатов, полученных ИИ. Детали объявят позднее.

Компания дала понять, что готовится к ответственному открытию самой модели, стоящей за результатами. Релиз работ — не только жест прозрачности, но и часть оценки возможностей в математике и других науках. Насколько глубоки доказательства, полученные моделью, теперь предстоит выяснить математическому сообществу.