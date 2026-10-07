Google закупил атомной энергии на 20 лет вперёд: 890 МВт с шести старых реакторов, ни одного нового здания ⁠ 1

Google объявила о крупнейшей в своей истории ядерной сделке: 20-летнее соглашение о покупке электроэнергии с оператором Constellation Energy профинансирует физическую и цифровую модернизацию 11 реакторов на шести атомных станциях в Иллинойсе, Пенсильвании и Нью-Джерси.

К 2032 году эти проекты добавят в сеть PJM, обслуживающую 67 млн американцев в 13 штатах, 890 МВт чистой круглосуточной мощности — примерно столько же, сколько даёт один новый большой реактор, только быстрее и без бетонирования котлована.

Под капотом — не распил урана, а замена турбин, парогенераторов и цифровых систем управления. Constellation, получив от Google долгосрочный контракт и гарантированную выручку, может вкладываться в железо и софт. Более того, оператор развернёт на своих АЭС агентные рабочие процессы на базе Google Cloud Gemini Enterprise — для ускорения планирования, стройки и оптимизации выработки.

Масштаб накопленным итогом выглядит внушительно: с учётом предыдущих контрактов Google обеспечила прирост американской атомной генерации на 1,5 ГВт — почти четверть от национальной цели Минэнерго США в 5 ГВт к 2030 году за счёт модернизации и перезапуска существующих станций. Деньги на модернизацию даёт рост дата-центров — но новые мегаватты достаются всей сети, а не только серверным стойкам Google, и остальные потребители за них не платят.