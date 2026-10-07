Самый дешёвый вариант играть в современные игры PlayStation. Sony готовит новую портативную консоль, и это может быть PlayStation Portal OLED

В основе точно Android 15

Похоже, компания Sony готовится выпустить новую портативную игровую приставку. Вероятнее всего, это будет новая версия PlayStation Portal.

Модели с каталожными номерами CFI-Y2000 и CFI-Y2105 уже засветились в базе Wi-Fi Alliance. Из подробностей мы знаем об Android 15 и поддержка Wi-Fi 5.

Актуальная портативная консоль Sony использует идентификаторы CFI-Y1000, включая CFI-Y1000 и региональные варианты, такие как CFI-Y1001. Соответственно, вполне логично, что CFI-Y2000 и CFI-Y2105 будут новыми версиями той же консоли. При этом переход на новые номера намекает на то, что номинальными изменениями ситуация не обойдётся.

Самый дешёвый вариант играть в современные игры PlayStation. Sony готовит новую портативную консоль, и это может быть PlayStation Portal OLED
Источник изображения: Videocardz

Ранее были слухи, что Sony готовит PlayStation Portal с экраном OLED, так что очень может быть, что это именно она. Актуальная модель, напомним, имеет экран IPS.

Будут ли какие-то иные изменения, неясно. Напомним, PlayStation Portal является самым дешёвым портативным вариантом для современных игр. И если изначально пользователи могли лишь транслировать игры со своей PS5, то теперь Portal также поддерживает облачный гейминг, хотя и не во всех регионах.

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