Такие же процессоры ожидаются и в настольном сегменте

Intel готовит новые процессоры Core 2000HX. Но это будут те же самые привычные Raptor Lake в новой обёртке ⁠ 4

Вместе с линейкой Core Ultra 4000 компания Intel планирует выпустить и процессоры Core 2000. Как минимум стало известно о мобильных Core 2000HX, хотя, вполне вероятно, будут и соответствующие настольные процессоры.

Технически новыми эти процессоры не будут. Об этом можно догадаться по отсутствию слова Ultra в названии. Core 2000HX будут очередной версией линейки Raptor Lake. Напомним, компания не собирается отказываться от этого поколения до тех пор, пока цены на память остаются высокими. В частности, в настольном сегменте выйдут Raptor Lake Next.

Вероятно, они же выйдут в мобильном под названием Core 2000HX. Особой ясности в новом принципе именования это не даёт, но это не особо важно.

Так или иначе, линейка Core 14-го поколения продолжит существовать в виде ещё одного перевыпуска, и не факт, что он будет последним. Правда, технически ничего нового Intel из этого поколения уже не выжмет, разве что захочет использовать кристаллы Bartlett Lake.