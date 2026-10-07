Флорида подала в суд на TP-Link из-за безопасности роутеров и предполагаемых связей с Китаем

В США усиливается давление на TP-Link

Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер объявил о подаче иска против TP-Link. Власти штата обвиняют производителя сетевого оборудования в том, что компания вводила покупателей в заблуждение относительно безопасности маршрутизаторов и характера своих связей с Китаем.

Флорида подала в суд на TP-Link из-за безопасности роутеров и предполагаемых связей с Китаем
Источник изображения: TP-Link

По словам Утмайера, ряд роутеров TP-Link использовался китайскими государственными хакерскими группами для проведения кибератак. Генпрокурор также утверждает, что некоторые модели не поддерживают автоматическую установку обновлений безопасности, а часть устройств производитель уже перестал обслуживать.

Претензии также касаются заявлений TP-Link о независимости американского бизнеса от китайской структуры. Американское подразделение компании утверждает, что в 2024 году отделилось от бывшей китайской материнской структуры и теперь действует самостоятельно. Власти Флориды ставят это под сомнение, указывая на сохраняющуюся связь исследований, разработок и производства с Китаем.

Генпрокурор оспаривает значение переноса производства маршрутизаторов во Вьетнам. По его утверждению, менее 1% компонентов, используемых на местном производстве, имеют вьетнамское происхождение. TP-Link ранее отвергала подобные обвинения, заявляя о юридическом отделении американского бизнеса от китайской структуры и производстве маршрутизаторов во Вьетнаме с 2018 года.

Претензии к TP-Link на федеральном уровне появились еще в 2024 году. Деятельностью производителя интересовались Министерство торговли, Министерство обороны и Министерство юстиции США. Среди изучаемых вопросов были потенциальные риски для национальной безопасности и возможные нарушения правил конкуренции.

Полного запрета продукции TP-Link в США пока нет. При этом новые правила Федеральной комиссии по связи США (FCC) ограничивают импорт новых моделей потребительских маршрутизаторов без дополнительного согласования. Формально требования распространяются не только на TP-Link, но и на других производителей, включая американские компании.

Производители могут запрашивать условное разрешение на поставки новых устройств. TP-Link также подала соответствующую заявку, однако подтверждения ее одобрения пока нет. Ранее допущенные на американский рынок модели при этом могут продолжать продаваться.

Флорида стала не первым штатом, предъявившим претензии TP-Link. Аналогичные иски ранее подали власти Айовы, Небраски и Монтаны. В них также фигурируют предполагаемые риски безопасности сетевого оборудования и связи производителя с Китаем.

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