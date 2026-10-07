Российская «Кибергазель» с вечным кузовом получила салон в духе Tesla: опубликовано первое фото салона электрического фургона «Руссо-Балт» Ф20

«Руссо-Балт» Ф20 получит кузов из нержавеющей стали со сроком службы 100 лет

Компания «Руссо-Балт» впервые показала интерьер электрического фургона Ф20 — первой модели возрожденной российской марки. Фотографию салона «Газете.Ru» предоставил основатель компании Вячеслав Вяткин. Именно в таком исполнении планируется собрать как минимум первые десять автомобилей.

Судя по снимку, Ф20 получит цифровую приборную панель и медиасистему с большим экраном. Также предусмотрены трехспицевый руль, выполненный в стилистике Tesla, климатическая установка, USB-разъем и кнопочный запуск силовой установки.

При этом нынешний интерьер не является окончательным. По словам Вяткина, после выпуска первых десяти фургонов компания планирует постепенно дорабатывать салон от серии к серии. Такой подход основатель сравнил с развитием автомобилей исторического «Руссо-Балта».

Ф20 станет первой серийной моделью современной компании. Работа над электрофургоном началась в 2024 году. Изначально автомобиль назывался Ф200, однако в июне 2026 года производитель сократил индекс до Ф20.

Одной из наиболее необычных особенностей фургона станет кузов из нержавеющей стали. Для его производства используются листы толщиной 3 мм, которые сгибаются в готовые кузовные панели. Производитель оценивает потенциальный срок службы такого кузова в 100 лет.

Габариты стандартной версии «Руссо-Балт» Ф20 — 5950 х 2000 х 2550 мм. Грузоподъемность заявлена на уровне одной тонны.

Фургон получит электромотор мощностью 200 л.с., емкость тяговой батареи составит 115 кВт·ч, заявленный запас хода — около 400 км. Начальная стоимость «Руссо-Балта» Ф20 заявлена на уровне 6,5 млн рублей.

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