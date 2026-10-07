В комплект поставки входит кабель, рассчитанный на передачу 100 Вт мощности

«Кубик» размером 3 см с мощностью 65 Вт и бордовый цвет как у iPhone 18 Pro. Компактный блок питания Ugreen Nexode Air 65W оценили в $40 ⁠ 2

Ugreen выпустила обновленную версию компактного зарядного устройства Nexode Air 65W. Главное отличие от первоначальной модели, представленной в мае, — поддержка технологии AVS (Adjustable Voltage Supply), которая позволяет гибче регулировать выходное напряжение во время зарядки совместимых устройств.

По принципу работы AVS напоминает технологию Dynamic Power Adapter от Apple. Зарядное устройство может точнее изменять выходное напряжение с учетом текущего состояния аккумулятора смартфона. Это позволяет увеличивать скорость зарядки там, где это возможно, одновременно снижая нагрев батареи.

По заявлению Ugreen, Nexode Air 65W с AVS способна зарядить iPhone 18 Pro Max с нуля до 50% примерно за 15 минут. Производитель утверждает, что этот результат сопоставим с фирменным адаптером Apple.

Максимальная мощность Nexode Air составляет 65 Вт, поэтому устройство может заряжать не только смартфоны, но и ноутбуки: за счет поддержки USB Power Delivery и PPS адаптер совместим с широким спектром электроники.

Обновленная модель построена на GaN-компонентах. Использование нитрида галлия позволяет сделать блок питания компактнее без существенной потери мощности и эффективности. Габариты Nexode Air составляют около 31×33×40 мм.

Сетевые контакты складываются внутрь корпуса. Ugreen заявляет девять механизмов защиты и фирменную систему Thermal Guard, которая контролирует температуру и должна предотвращать перегрев.

Внешне обновленная версия сохранила минималистичный дизайн Nexode Air. Среди вариантов оформления появилась бордовая расцветка, подобранная под соответствующий цвет актуального iPhone 18 Pro. В комплект также входит плетеный кабель USB-C длиной около одного метра, рассчитанный на передачу мощности до 100 Вт.

В США Ugreen Nexode Air 65W с AVS стоит $40, в Германии — 35 евро.