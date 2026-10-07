Цифровым депозитариям разрешено учитывать и передавать криптовалюты и цифровые права, а криптообменникам — покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов

Банк России допустил Сбер, ВТБ и «Т-Технологии» к операциям с криптовалютами ⁠ 3

Банк России включил первые организации в реестры цифровых депозитариев и криптовалютных обменников. Решение принято в рамках переходных положений закона о цифровых валютах, вступившего в силу 1 сентября 2026 года.

В реестр цифровых депозитариев вошли пять компаний: ВТБ, Сбер, «Атомайз» группы «Т-Технологии», «Волтари» из ГК Web3 Tech и «Облачная инфраструктура», принадлежащая «Системе-крипто». Они получили право учитывать цифровые валюты и цифровые права, оформлять их переход между владельцами и предоставлять доступ к адресам-идентификаторам таких активов.

Еще четыре организации — ВТБ, «Т-Инвест Лаб», «Система-крипто» и «Зефир» — вошли в реестр криптообменников. Они смогут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за собственный счет вне организованных торгов.

Участники рынка должны соблюдать установленные правила операций с цифровыми активами, а до 1 сентября 2027 года привести работу в соответствие с новыми требованиями.