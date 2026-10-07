Российский авиалайнер Superjet-100 получит отечественные сервоприводы руля высоты, руля направления, элеронов и интерцепторов

Отечественный самолет становится еще более отечественным

Еще 10 российских компонентов для пассажирского самолета Superjet-100 подтвердили соответствие требованиям безопасности. Как сообщает Минтранс РФ, речь идет о ключевых элементах комплексной системы управления воздушным судном, разработанных в рамках программы импортозамещения.

В число сертифицированных компонентов вошли сервоприводы руля высоты, руля направления, элеронов и интерцепторов. Кроме того, подтверждена годность боковой ручки управления самолетом и блока рычагов управления двигателями.

Все эти компоненты разработаны и произведены российскими предприятиями. Комплексную систему управления для импортозамещенного Superjet-100 создавали с нуля: работы включали проектирование, изготовление прототипов, полный цикл испытаний и последующую сертификацию.

Свидетельства получили ПАО «МИЭА», входящее в концерн «КРЭТ», АО «ПМЗ Восход» и АО «Авиаавтоматика им. В.В. Тарасова».

Ключевую роль в проекте играет МИЭА, которое впервые в отечественной авиационной промышленности самостоятельно разрабатывает комплексную систему управления для Superjet-100. Она представляет собой значительно более сложный комплекс, чем отдельные органы управления или сервоприводы.

В состав системы входят сотни компонентов — электронные блоки и модули, механические и электромеханические устройства, а также электрогидравлические агрегаты. Вместе они обеспечивают передачу команд пилотов и автоматики на управляющие поверхности самолета и другие системы.

Получение документов еще на 10 компонентов становится очередным этапом локализации Superjet-100. Проект предусматривает замену зарубежных систем и агрегатов российскими аналогами, в том числе критически важных элементов системы управления самолетом.