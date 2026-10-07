Google прокачала Nano Banana: ИИ стал точнее редактировать изображения

Новая версия точнее изменяет отдельные элементы картинок и лучше сохраняет внешний вид людей и объектов при повторных правках

Компания Google представила Nano Banana 2.1 — новую версию модели для генерации и редактирования изображений, созданную на базе Gemini 3.6 Image.

Одним из ключевых изменений стала более точная работа с отдельными областями изображения. Пользователь может выделить нужный участок и изменить его без полной перегенерации сцены. Также модель лучше сохраняет внешний вид людей, предметов и других объектов при внесении правок и создании серии связанных изображений.

Разработчики отдельно отмечают улучшения в визуальной композиции и качестве создаваемых материалов. Nano Banana 2.1 получила возможности предыдущей версии, включая более корректное отображение текста и использование сведений о реальном мире.

Модель уже распространяется в приложении Gemini, режиме AI Mode в Google Search, а также в Google AI Studio, Flow, Stitch, Google Ads и Gemini Enterprise Platform.

Для разработчиков Nano Banana 2.1 доступна под идентификатором gemini-nano-banana-2.1. Модель принимает текстовые, графические, аудио- и видеоданные и позволяет создавать изображения в разрешениях 1K, 2K и 4K.