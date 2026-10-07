игантский люксовый авиалайнер Airbus A380 получил самый большой бизнес-класс в мире — он занимает целый этаж

106 кресел для VIP-пассажиров

British Airways представила полностью обновленный интерьер Airbus A380 в рамках одной из крупнейших программ модернизации салонов в истории авиакомпании.

игантский люксовый авиалайнер Airbus A380 получил самый большой бизнес-класс в мире — он занимает целый этаж
Источник изображения: Airbus

Самые масштабные перемены — в бизнес-классе. После модернизации он займет всю верхнюю палубу двухэтажного A380 и будет включать 106 кресел. Авиакомпания называет такую конфигурацию крупнейшим салоном бизнес-класса в мире.

Фото 1
Источник изображения: British Airways

Верхнюю палубу разделили на четыре отдельные зоны. Помимо пассажирских кресел предусмотрена специальная лаунж-зона для отдыха. British Airways рассчитывает сделать пространство более свободным, чтобы пассажиры могли вставать с мест и проводить часть длительного перелета вне кресла.

Фото 1
Источник изображения: British Airways

Интерьер бизнес-класса оформлен в фирменной цветовой гамме с сочетанием синего, красного и кремового цветов. При разработке новых кресел авиакомпания учитывала отзывы пассажиров: они получили больше отсеков для хранения личных вещей.

Фото 1
Источник изображения: British Airways

Также British Airways обновила первый класс, он разработан с оглядкой на современные люксовые отели. В создании кресел и элементов интерьера участвовали дизайнеры и производители из Великобритании и Ирландии.

Фото 1
Источник изображения: British Airways

Для пассажиров, путешествующих вдвоем на центральных местах First Class, предусмотрена возможность открыть перегородку между креслами и объединить пространство. Выдвижной стол позволит превратить два соседних места в общую обеденную зону.

Фото 1
Источник изображения: British Airways

Каждое кресло первого класса получило персональный мини-бар с напитками и закусками. Обновился и спальный комплект: пассажирам предложены новые матрасы, легкие одеяла, увеличенные подушки и пледы.

British Airways пересмотрела и меню первого класса. Среди заявленных блюд — жареные бараньи отбивные, лосось, различные гарниры и соусы. Пассажиры смогут гибче комбинировать основные блюда и дополнительные позиции.

Something New is on the Horizon | Meet the Future of our A380

Изменения затронули и более доступные классы обслуживания. Пассажиры World Traveller, то есть обычного экономкласса, получили новые кресла увеличенной ширины, более крупные экраны мультимедийной системы и обновленные спальные принадлежности. Подушки станут толще.

В премиальном экономклассе World Traveller Plus также установлены увеличенные дисплеи и модернизированные кресла.

 

Главное
Все новости
6 минут назадВлажная уборка с ИИ: в России стартовали продажи роботов-пылесосов Xiaomi Robot Vacuum 6
12:302«Жемчужные нити» на месте взрыва 1181 года: астрономы засняли уникальный остаток сверхновой в Млечном Пути
12:273Verbatim выпустила аккумуляторы AA и AAA со встроенной зарядкой USB-C
12:271Google и OpenAI требуют от Австралии обойти авторское право: «иначе развитие ИИ невозможно»
12:241Airbus отгрузил первую партию спутников OneWeb нового поколения: 32 аппарата готовятся к запуску в США
12:233А начиналось всё с батареек: Panasonic наладит выпуск человекоподобных роботов
12:162Американский стартап Reflection AI представил открытую ИИ-модель уровня флагманов Китая
12:138«Смиритесь»: Сэм Альтман заявил, что общество должно терпеть вред от ИИ ради выгоды
12:014Bank of America: инвесторы перегрели ИИ и зря списали потребителя со счетов
11:5155G-гексакоптер: МТС отправит в регионы первые аэромобильные комплексы для связи
11:503Apple заставляет разработчиков адаптироваться к iPhone Duo: в противном случае обновления выпускаться не будут
11:414Starlink доверия нет? Турция создаст национальный спутниковый интернет Astralink
11:397Представлен российский реактивный перехватчик БПЛА со скоростью 500 км/ч
11:352Магнитная буря накроет Землю на двое суток
11:337Ровер NASA Curiosity запечатлел потрясающий марсианский рассвет
11:264Финальная One UI 9.0 вышла для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra
11:1426Обогнал DeepSeek, Grok и Perplexity: Яндекс с «Алисой» вошел в топ-15 мировых ИИ-приложений
11:124Администрация президента России пользуется всеми доступными сервисами искусственного интеллекта
11:102Накопители на 350 МВт сэкономили энергосистеме юга России 100 млн рублей за месяц
11:035Россияне активно покупают новые Mazda CX-5 из Китая и подержанные Toyota Corolla из Японии: импорт автомобилей в Россию продолжает расти
11:003Xiaomi выпустила в продажу умную сушилку для белья с большим встроенным светильником, радаром и плазменной стерилизацией — высушит 80 предметов одежды за раз
11:002«Билайн» включил 5G-роуминг более чем в 100 странах
10:582Китай испытал аналог Starlink в экстремальных условиях — связь со скоростью 30 Мбит/с заработала между двумя полюсами
10:4529000 мАч, 200 Мп, водозащита, вентилятор и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Раскрыты характеристики OnePlus Ace 7 (OnePlus 16R)
10:401Первый в истории «морской» Starship преодолел 17 000 км по морю и прибыл к месту назначения
10:366Дилер рассказал, когда российский кроссовер Lada Azimut появится в салонах
10:343Huawei потеснил Apple на рынке планшетов в России: названы самые популярные модели
10:314Changan обрушил цены в России: скидки превышают 1 млн рублей — без дополнительных условий
10:284Представлена новая версия отечественного электромобиля «Москвич 3е» 2026
10:145Самолёт врезался в зебру, взлетел, но далеко улететь не смог: 38-летний Embraer с 30 людьми на борту совершил экстренную посадку
10:139 из 10: корейская ракета «Нури» вывела на орбиту почти все спутники
09:576Российская LFP-батарея для российского гибрида: Lada Azimut получит отечественный тяговый аккумулятор