игантский люксовый авиалайнер Airbus A380 получил самый большой бизнес-класс в мире — он занимает целый этаж ⁠ 7

British Airways представила полностью обновленный интерьер Airbus A380 в рамках одной из крупнейших программ модернизации салонов в истории авиакомпании.

Самые масштабные перемены — в бизнес-классе. После модернизации он займет всю верхнюю палубу двухэтажного A380 и будет включать 106 кресел. Авиакомпания называет такую конфигурацию крупнейшим салоном бизнес-класса в мире.

Верхнюю палубу разделили на четыре отдельные зоны. Помимо пассажирских кресел предусмотрена специальная лаунж-зона для отдыха. British Airways рассчитывает сделать пространство более свободным, чтобы пассажиры могли вставать с мест и проводить часть длительного перелета вне кресла.

Интерьер бизнес-класса оформлен в фирменной цветовой гамме с сочетанием синего, красного и кремового цветов. При разработке новых кресел авиакомпания учитывала отзывы пассажиров: они получили больше отсеков для хранения личных вещей.

Также British Airways обновила первый класс, он разработан с оглядкой на современные люксовые отели. В создании кресел и элементов интерьера участвовали дизайнеры и производители из Великобритании и Ирландии.

Для пассажиров, путешествующих вдвоем на центральных местах First Class, предусмотрена возможность открыть перегородку между креслами и объединить пространство. Выдвижной стол позволит превратить два соседних места в общую обеденную зону.

Каждое кресло первого класса получило персональный мини-бар с напитками и закусками. Обновился и спальный комплект: пассажирам предложены новые матрасы, легкие одеяла, увеличенные подушки и пледы.

British Airways пересмотрела и меню первого класса. Среди заявленных блюд — жареные бараньи отбивные, лосось, различные гарниры и соусы. Пассажиры смогут гибче комбинировать основные блюда и дополнительные позиции.

Изменения затронули и более доступные классы обслуживания. Пассажиры World Traveller, то есть обычного экономкласса, получили новые кресла увеличенной ширины, более крупные экраны мультимедийной системы и обновленные спальные принадлежности. Подушки станут толще.

В премиальном экономклассе World Traveller Plus также установлены увеличенные дисплеи и модернизированные кресла.