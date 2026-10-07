Airbus отгрузил первую партию спутников OneWeb нового поколения: 32 аппарата готовятся к запуску в США

Всего Eutelsat заказала 669 спутников для обновления низкоорбитальной группировки — производство перенесено обратно в Европу

Airbus Defence and Space передал Eutelsat 32 спутника OneWeb нового поколения. Аппараты готовятся к отправке с серийного производства Airbus в Тулузе и последующему запуску в США. Это первая партия флота из 669 спутников, которые будут постепенно заменять аппараты группировки OneWeb на низкой околоземной орбите (LEO), выработавшие ресурс.

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Гендиректор Eutelsat Жан-Франсуа Фаллаше (Jean-François Fallacher) назвал момент знаковым: «Для наших клиентов это демонстрация обязательства поддерживать связь, на которую они полагаются, по мере обновления сети. Для Европы — демонстрация способности строить и поддерживать глобальную LEO-инфраструктуру». Глава космического подразделения Airbus Ален Форе (Alain Fauré) подчеркнул двойное значение: индустриальная релокализация производства обратно в Европу и подтверждение способности выпускать спутники серийно, с высокой каденцией.

Обновлённая группировка призвана обеспечить непрерывность услуг безопасной и устойчивой связи для бизнеса, правительств и организаций по всему миру. Событие укрепляет позиции Европы как самостоятельного игрока на рынке спутниковых созвездий, где до недавнего времени доминировали американские проекты.