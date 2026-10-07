А начиналось всё с батареек: Panasonic наладит выпуск человекоподобных роботов

Panasonic намерена создать человекоподобных роботов, способных работать на производственных линиях и складах.

Как сообщил главный специалист компании по искусственному интеллекту Акира Сакакибара, первые такие машины могут начать выпускаться уже в 2029 году. При этом конкретные характеристики и сроки проекта пока не раскрываются.

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В Panasonic уже ведутся исследования и разработка моделей искусственного интеллекта, а также базовых технологий, необходимых для создания гуманоидных роботов. Компания рассматривает ИИ как один из ключевых компонентов будущих систем, которые должны выполнять задачи в реальной производственной среде.

Японский производитель при этом сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны китайских компаний, заметно продвинувшихся в разработке и выпуске человекоподобных машин. Одной из основных задач Panasonic станет повышение безопасности роботов: компания рассчитывает снизить риск возгорания, связанный с применяемыми в таких устройствах аккумуляторами.