Американский стартап Reflection AI представил открытую ИИ-модель уровня флагманов Китая

Beam с 23 млрд активных параметров сравнялся с GLM-5.2 и требует в 3-4 раза меньше вычислений при сопоставимом качестве

Бруклинский стартап Reflection AI официально представил Beam — свою первую модель с открытыми весами. Компания утверждает, что Beam, смесь экспертов (mixture-of-experts) с 501 млрд полных и 23 млрд активных параметров, обученная на 23,8 трлн токенов, сравнивается по производительности с флагманскими китайскими открытыми моделями вроде GLM-5.2 от Z.ai при в 3-4 раза меньших вычислительных затратах на инференс.

Контекстное окно Beam — 1 млн токенов. По заявлениям Reflection, на эталонных тестах advanced reasoning модель набирает баллы наравне с GLM-5.2 и превосходит ведущие западные открытые модели, включая Inkling от Thinking Machines Lab Миры Мурати, выпущенную в июле. Inkling — мультимодальная модель, Beam же работает только с текстом. Независимой верификации бенчмарков пока нет.

Американский стартап Reflection AI представил открытую ИИ-модель уровня флагманов Китая
Источник изображения: Reflection AI

Reflection основана в 2024 году двумя бывшими исследователями Google DeepMind и привлекла $4,7 млрд от Nvidia, Sequoia Capital и Lightspeed Venture Partners при оценке в $25 млрд. Этим летом стартап заключил контракты на сумму более $7 млрд со SpaceX и Nebius на доступ к чипам Nvidia GB300 до 2029 года. Позиционирование Beam — «рабочая лошадка для предприятий, госсектора и разработчиков».

Стратегия Reflection — «ИИ-фабрики»: институты смогут дообучать модель на собственных данных. Первое партнёрство уже тестируется с южнокорейской Shinsegae Group. Веса Beam и техническая документация будут опубликованы в октябре, дистрибуция — через hyperscalers и неооблачных провайдеров.

Главное
Все новости
5 минут назадВлажная уборка с ИИ: в России стартовали продажи роботов-пылесосов Xiaomi Robot Vacuum 6
24 минуты назад7игантский люксовый авиалайнер Airbus A380 получил самый большой бизнес-класс в мире — он занимает целый этаж
59 минут назад2«Жемчужные нити» на месте взрыва 1181 года: астрономы засняли уникальный остаток сверхновой в Млечном Пути
12:273Verbatim выпустила аккумуляторы AA и AAA со встроенной зарядкой USB-C
12:271Google и OpenAI требуют от Австралии обойти авторское право: «иначе развитие ИИ невозможно»
12:241Airbus отгрузил первую партию спутников OneWeb нового поколения: 32 аппарата готовятся к запуску в США
12:233А начиналось всё с батареек: Panasonic наладит выпуск человекоподобных роботов
12:138«Смиритесь»: Сэм Альтман заявил, что общество должно терпеть вред от ИИ ради выгоды
12:014Bank of America: инвесторы перегрели ИИ и зря списали потребителя со счетов
11:5155G-гексакоптер: МТС отправит в регионы первые аэромобильные комплексы для связи
11:503Apple заставляет разработчиков адаптироваться к iPhone Duo: в противном случае обновления выпускаться не будут
11:414Starlink доверия нет? Турция создаст национальный спутниковый интернет Astralink
11:397Представлен российский реактивный перехватчик БПЛА со скоростью 500 км/ч
11:352Магнитная буря накроет Землю на двое суток
11:337Ровер NASA Curiosity запечатлел потрясающий марсианский рассвет
11:264Финальная One UI 9.0 вышла для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra
11:1426Обогнал DeepSeek, Grok и Perplexity: Яндекс с «Алисой» вошел в топ-15 мировых ИИ-приложений
11:124Администрация президента России пользуется всеми доступными сервисами искусственного интеллекта
11:102Накопители на 350 МВт сэкономили энергосистеме юга России 100 млн рублей за месяц
11:035Россияне активно покупают новые Mazda CX-5 из Китая и подержанные Toyota Corolla из Японии: импорт автомобилей в Россию продолжает расти
11:003Xiaomi выпустила в продажу умную сушилку для белья с большим встроенным светильником, радаром и плазменной стерилизацией — высушит 80 предметов одежды за раз
11:001«Билайн» включил 5G-роуминг более чем в 100 странах
10:582Китай испытал аналог Starlink в экстремальных условиях — связь со скоростью 30 Мбит/с заработала между двумя полюсами
10:4529000 мАч, 200 Мп, водозащита, вентилятор и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Раскрыты характеристики OnePlus Ace 7 (OnePlus 16R)
10:401Первый в истории «морской» Starship преодолел 17 000 км по морю и прибыл к месту назначения
10:366Дилер рассказал, когда российский кроссовер Lada Azimut появится в салонах
10:343Huawei потеснил Apple на рынке планшетов в России: названы самые популярные модели
10:314Changan обрушил цены в России: скидки превышают 1 млн рублей — без дополнительных условий
10:284Представлена новая версия отечественного электромобиля «Москвич 3е» 2026
10:145Самолёт врезался в зебру, взлетел, но далеко улететь не смог: 38-летний Embraer с 30 людьми на борту совершил экстренную посадку
10:139 из 10: корейская ракета «Нури» вывела на орбиту почти все спутники
09:576Российская LFP-батарея для российского гибрида: Lada Azimut получит отечественный тяговый аккумулятор