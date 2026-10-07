Американский стартап Reflection AI представил открытую ИИ-модель уровня флагманов Китая

Beam с 23 млрд активных параметров сравнялся с GLM-5.2 и требует в 3-4 раза меньше вычислений при сопоставимом качестве

Бруклинский стартап Reflection AI официально представил Beam — свою первую модель с открытыми весами. Компания утверждает, что Beam, смесь экспертов (mixture-of-experts) с 501 млрд полных и 23 млрд активных параметров, обученная на 23,8 трлн токенов, сравнивается по производительности с флагманскими китайскими открытыми моделями вроде GLM-5.2 от Z.ai при в 3-4 раза меньших вычислительных затратах на инференс.

Контекстное окно Beam — 1 млн токенов. По заявлениям Reflection, на эталонных тестах advanced reasoning модель набирает баллы наравне с GLM-5.2 и превосходит ведущие западные открытые модели, включая Inkling от Thinking Machines Lab Миры Мурати, выпущенную в июле. Inkling — мультимодальная модель, Beam же работает только с текстом. Независимой верификации бенчмарков пока нет.

Источник изображения: Reflection AI

Reflection основана в 2024 году двумя бывшими исследователями Google DeepMind и привлекла $4,7 млрд от Nvidia, Sequoia Capital и Lightspeed Venture Partners при оценке в $25 млрд. Этим летом стартап заключил контракты на сумму более $7 млрд со SpaceX и Nebius на доступ к чипам Nvidia GB300 до 2029 года. Позиционирование Beam — «рабочая лошадка для предприятий, госсектора и разработчиков».

Стратегия Reflection — «ИИ-фабрики»: институты смогут дообучать модель на собственных данных. Первое партнёрство уже тестируется с южнокорейской Shinsegae Group. Веса Beam и техническая документация будут опубликованы в октябре, дистрибуция — через hyperscalers и неооблачных провайдеров.