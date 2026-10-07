«Смиритесь»: Сэм Альтман заявил, что общество должно терпеть вред от ИИ ради выгоды

Глава OpenAI выступил за мягкое регулирование, а губернатор Флориды Десантис ответил: «Горстка технологических олигархов не будет решать это за всех»

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в интервью Politico заявил, что обществу, возможно, придётся принять вредные последствия искусственного интеллекта в обмен на более широкие выгоды технологии.

Одно из различий между нами и некоторыми более строгими сторонниками безопасности ИИ заключается в том, что мы верим: мир должен принять некоторые плохие вещи ради пользы от этой технологии и свободы людей заявил Альтман

Он отверг подход, при котором безопасность гарантирует отсутствие крупных взломов, злоупотреблений и мошенничества с нулевым допуском: «Я бы не пошёл на сделку, говорящую: мы обеспечим отсутствие серьёзных хаков и скамов. Люди сделают с ИИ на порядки больше добра, чем зла». Высказывания немедленно вызвали критику губернатора Флориды Рона Десантиса, который написал в X: «И горстка технологических олигархов будет принимать это решение за всех нас? Ни за что».

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Конфликт разворачивается на фоне судебного иска Флориды к OpenAI. Генеральный прокурор штата Джеймс Утмайер добивается временного судебного запрета, который среди прочего не позволит компании разрабатывать новые модели без независимых сторонних проверок безопасности. Заявка находится на рассмотрении.

Внутри OpenAI напряжение также нарастает: Дэвид Робинсон, работавший над отчётами по безопасности к запускам продуктов, на прошлой неделе уволился и заявил, что «культура компании сломана». По его мнению, OpenAI и другие ведущие ИИ-лаборатории движутся слишком быстро, полагаясь на метод проб и ошибок, который становится всё опаснее по мере роста мощности систем.