Bank of America: инвесторы перегрели ИИ и зря списали потребителя со счетов

Стратеги банка советуют разворачиваться от капитальных расходов на искусственный интеллект к потребительским акциям, пока те не отскочили

Стратеги Bank of America во главе с Савитой Субраманиан (Savita Subramaniam) в записке от 5 октября предупредили: рынок переоценил ИИ и недооценил потребителя. Изобилие расходов на искусственный интеллект и сжатие необязательных трат уже заложены в цены, и соотношение между индустриальными и потребительскими акциями достигло исторических экстремумов.

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«Опасно недооценивать аппетит потребителей, а сила долгосрочных активов может быть более чем учтена в котировках», — говорится в записке. «IT-услуги, потребительские финансы и софт как "пострадавшие от ИИ" находятся вблизи рекордных минимумов, в то время как индустриальные акции — вблизи рекордных максимумов относительно потребительских». Стратеги призывают к выборочному развороту портфелей.

Контекст подкрепляется цифрами: по оценке стратегов Goldman Sachs от 25 сентября, капитальные расходы пяти крупнейших американских технологических гигантов на ИИ-инфраструктуру достигнут $1,2 трлн в 2027 году — против $800 млрд в текущем. В 2028-м ожидается ещё 12% роста до $1,4 трлн. Средства, уходящие в чипы и дата-центры, контрастируют с поведением домохозяйств, которые, по данным PYMNTS и Visa, не столько сокращают траты, сколько ищут скидки и сравнивают цены через цифровые каналы.