5G-гексакоптер: МТС отправит в регионы первые аэромобильные комплексы для связи

Оператор МТС до начала 2027 года поставит десять аэромобильных комплексов связи (АМКС) региональным филиалам компании. Оборудование направят на Дальний Восток, в Сибирь, на Урал, юг, северо-запад и в центральную часть России.

АМКС предназначены для быстрого развертывания LTE/5G там, где отсутствует постоянная инфраструктура. Комплекс включает привязной гексакоптер с радиомодулем и антенной. Аппарат поднимается на высоту 100–200 м и способен обеспечивать покрытие в радиусе 10–15 км в течение трех суток. На приведение системы в рабочее состояние двум специалистам требуется около 30 минут.

Связь комплекс может обеспечивать во время массовых мероприятий, поисково-спасательных работ и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также при проведении сельскохозяйственных и экологических работ. Кроме того, АМКС можно применять для создания выделенных сетей Private LTE/5G на удаленных производственных объектах.

МТС впервые показала разработку в мае 2026 года на форуме «ЦИПР-2026». Оборудование размещается на автомобиле или прицепе и подключается к сети оператора через спутниковый канал либо оптическую линию. В регионах комплексы адаптируют под местный транспорт и радиооборудование.