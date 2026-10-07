Сс апреля 2027 года все приложения должны предоставлять скриншоты с iPhone Duo

Apple заставляет разработчиков адаптироваться к iPhone Duo: в противном случае обновления выпускаться не будут ⁠ 3

Apple готовит новые требования для разработчиков в связи с выходом первого складного смартфона компании iPhone Duo.

В китайской соцсети Weibo начал набирать популярность хэштег #iPhoneDuoForcedCompatibility, посвящённый обязательной адаптации приложений к новому форм-фактору.

Источник изображения: mydrivers // Apple

Согласно новым правилам, с апреля 2027 года разработчики должны будут добавлять в App Store отдельные скриншоты приложений, подготовленные для экрана складного устройства. Если соответствующие материалы не будут предоставлены, приложение не сможет получать новые обновления и размещаться в магазине.

Сейчас действует переходный период, поэтому старые приложения без поддержки iPhone Duo пока могут продолжать работать в штатном режиме. Однако после апреля 2027 года отсутствие адаптированных скриншотов станет препятствием для выпуска обновлений.

iPhone Duo официально поступит в продажу 23 октября.