Starlink доверия нет? Турция создаст национальный спутниковый интернет Astralink

Турция приступила к созданию собственной низкоорбитальной системы спутниковой связи Astralink, которая должна обеспечить устойчивую связь на территории страны и в дружественных Анкаре государствах. Полная группировка на первом этапе будет состоять из 198 космических аппаратов, а первый спутник планируется вывести на орбиту в течение ближайших двух лет.

О проекте на Международном астронавтическом конгрессе в Анталье рассказал генеральный директор турецкой оборонной компании Aselsan Ахмет Акйол. По его словам, практическая реализация Astralink началась в конце 2025 года.

Одной из ключевых особенностей проекта должна стать высокая степень технологической независимости: основные компоненты и технологии Astralink разрабатываются внутри турецкой промышленной экосистемы. В частности, Турция намерена самостоятельно создавать радиоинтерфейс системы, специализированные микросхемы, программные алгоритмы, спутниковые подсистемы и пользовательские антенные терминалы.

Astralink будет использовать низкую околоземную орбиту, что потенциально позволит обеспечить меньшую задержку сигнала по сравнению с традиционными геостационарными спутниками. По аналогичному принципу работают Starlink компании SpaceX и другие низкоорбитальные системы широкополосной связи.

Интересно, что одновременно турецкие власти ведут переговоры со SpaceX о запуске коммерческого доступа к Starlink. Однако пока эти переговоры не привели к соглашению. На данный момент также неясно, получит ли Starlink разрешение на работу в стране в принципе, особенно на фоне запуска собственного национального проекта, способного стать альтернативой зарубежной спутниковой системе.