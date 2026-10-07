Представлен российский реактивный перехватчик БПЛА со скоростью 500 км/ч

ДФ-1 "Росчерк" - это одноразовый реактивный перехватчик. У него есть возможность как кинетического перехвата цели, так и с установленной боевой частью. Уникальность изделия в скорости - до 500 км/ч. Кроме того, перехватчик может находиться в воздухе до 50 минут и осуществить перехват БПЛА за 250 км до объекта

Генеральный директор компании Марат Дрофа