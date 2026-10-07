Представлен российский реактивный перехватчик БПЛА со скоростью 500 км/ч
Запас хода достигает 250 км
Российская компания «ДОФА-Тек» представила одноразовый реактивный перехватчик беспилотников ДФ-1 «Росчерк» с дальностью полета порядка 250 км и максимальной скоростью 500 км/ч.
ДФ-1 "Росчерк" - это одноразовый реактивный перехватчик. У него есть возможность как кинетического перехвата цели, так и с установленной боевой частью. Уникальность изделия в скорости - до 500 км/ч. Кроме того, перехватчик может находиться в воздухе до 50 минут и осуществить перехват БПЛА за 250 км до объекта
Технический директор "ДОФА-Тек" Виталий Добровольский добавил, что перехватчик можно запустить как с любой крыши, так и с земли.
За счет технологических особенностей изделия мы можем довольно оперативно выйти на крупносерийное производство. В создании беспилотника применяется цельнометаллическая конструкция, которая в отличие от композитной повышает скорость производства.