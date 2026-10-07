Магнитная буря накроет Землю на двое суток

Магнитная буря ожидается на Земле 9 октября. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, причиной станет приход облаков солнечной плазмы, выброшенных в сторону нашей планеты во время недавних вспышек.

Согласно расчётам международных прогностических центров, облака солнечного вещества должны достигнуть Земли ранним утром пятницы. В этот день возможны геомагнитные возмущения слабого и среднего уровня — G1-G2. Ожидается, что повышенная активность магнитного поля сохранится примерно двое суток.

Ранее сообщалось, что 6 октября на Солнце произошли вспышки предпоследнего класса мощности M, сопровождавшиеся выбросом двух крупных облаков плазмы в направлении Земли. Возвращение геомагнитного поля к спокойному состоянию прогнозируется к 11 октября.