Ровер NASA Curiosity запечатлел потрясающий марсианский рассвет

Curiosity приблизится к основанию ярдангов в 2027 году

NASA опубликовало панораму, которую марсоход Curiosity получил на склонах горы Шарп. На снимке видны удалённые скальные образования ярданги — структуры, сформированные длительным воздействием ветра. Учёные рассчитывают изучить их происхождение после того, как аппарат приблизится к этому участку.

Панораму Curiosity сделал 11 августа 2026 года с помощью камеры Mastcam. Она состоит из шести кадров, объединённых после передачи на Землю. Изображение обработали без стандартной цветовой балансировки, поэтому оно сохраняет оттенки утреннего марсианского пейзажа. В NASA восторженно отмечают:

Снимок был сделан в 8:30 утра по местному марсианскому времени и показывает поразительные синие оттенки на переднем плане, в то время как яркий утренний свет освещает скалы, известные как ярданги, на горизонте.

Слой ярдангов протянулся примерно на 16 км по северо-западному склону горы Шарп высотой около 5 км. Марсоход поднимается по ней с 2014 года и недавно достиг отметки в 1 км над дном кратера Гейла — рекордной для аппаратов на Марсе.

Гора Шарп состоит из последовательных слоёв пород, которые позволяют восстановить историю древнего Марса. Исследователи считают, что часть нынешнего рельефа могла сформироваться после исчезновения воды и последующего воздействия ветра. При этом происхождение слоя ярдангов пока остаётся неясным: среди гипотез рассматриваются и отложения вулканического пепла.

Планируется, что в 2027 году Curiosity приблизится к основанию ярдангов и исследует их непосредственно с помощью научных приборов и роботизированной руки.