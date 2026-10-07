Финальная One UI 9.0 вышла для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra

А также для Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6

Samsung начала распространение финальной One UI 9 на базе Android 17 для флагманских смартфонов 2024 года — обновление вышло для Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, а также складных Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Как обычно, первоначально ПО вышло в Южной Корее. В ближайшие дни и недели Samsung должна постепенно расширить распространение прошивки на другие регионы. Размер обновления различается в зависимости от установленной версии системы: для Galaxy S24, участвовавших в бета-тестировании One UI 9, объем пакета составляет около 500 МБ. При переходе со стабильной One UI 8.5 потребуется скачать уже 3,8 ГБ.

Похожая ситуация наблюдается со складными смартфонами. Участникам бета-программы Galaxy Z Fold6 и Z Flip6 доступен пакет размером около 408 МБ, тогда как при переходе со стабильной One UI 8.5 придется загрузить примерно 3,5 ГБ данных.

Перед установкой крупного обновления Samsung рекомендует подключиться к Wi-Fi, убедиться в достаточном уровне заряда аккумулятора и сделать резервную копию важных данных.