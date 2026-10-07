Администрация президента России пользуется всеми доступными сервисами искусственного интеллекта
Но ИИ не может заменить общение с людьми
Администрация президента России пользуется всеми доступными сервисами искусственного интеллекта, о чем заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
Если говорить о том, чем мы пользуемся, то, конечно, мы пользуемся всем, что доступно, и "ГигаЧатом", и всем остальным. Но, мне кажется, самое важное - это за цифрами, буквами, картинками, отчетами, искусственным интеллектом не потерять самое важное - контекст. Как говорится, не потерять человека.
При этом, по его словам, искусственный интеллект не может заменить общение с людьми.
Гораздо важнее пройтись просто по улице, зайти в магазин, воспользоваться общественным транспортом, с людьми вот так вот поговорить. Это гораздо полезнее и картинку тебе делает гораздо более понятной и правильной, чем просто работать с какими-то цифровыми устройствами.