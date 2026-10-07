Администрация президента России пользуется всеми доступными сервисами искусственного интеллекта

Если говорить о том, чем мы пользуемся, то, конечно, мы пользуемся всем, что доступно, и "ГигаЧатом", и всем остальным. Но, мне кажется, самое важное - это за цифрами, буквами, картинками, отчетами, искусственным интеллектом не потерять самое важное - контекст. Как говорится, не потерять человека.

Максим Орешкин