Растёт популярность привычных сервисов, в которые встроены ИИ-инструменты

Обогнал DeepSeek, Grok и Perplexity: Яндекс с «Алисой» вошел в топ-15 мировых ИИ-приложений ⁠ 26

Приложения Яндекса с «Алисой» заняли 13-е место в международном рейтинге самых популярных мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом. Рейтинг венчурного фонда Andreessen Horowitz основан на данных Sensor Tower за август 2026 года.

Яндекс стал единственным российским участником рейтинга и второй раз подряд вошел в топ-15, опередив DeepSeek, Grok и Perplexity. Лидером рейтинга стало приложение ChatGPT, второе место досталось CapCut, третье — Gemini. В пятерку также вошли Canva и AI Gallery.

Выше Яндекса расположились Copilot, Doubao, Picsart, Dola, Microsoft Edge, Meituan и Claude. Следом за российской компанией оказались DeepSeek и QQ Browser.

Авторы исследования отмечают рост популярности привычных сервисов, в которые встроены ИИ-инструменты. На этом фоне генеративные технологии постепенно выходят за пределы специализированных чат-ботов и становятся частью браузеров, редакторов и других массовых приложений.