Системы хранения электроэнергии снизили нагрузку на сети в часы пик и помогли сократить ограничения для потребителей во время ремонта объектов

Накопители на 350 МВт сэкономили энергосистеме юга России 100 млн рублей за месяц ⁠ 2

В объединённой энергосистеме юга России за семь месяцев 2026 года ввели 350 МВт систем накопления электроэнергии. Только за август их использование позволило сэкономить около 100 млн рублей, сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев со ссылкой на данные Минэнерго.

Накопители позволяют эффективнее управлять режимами работы энергосистемы, перераспределяя нагрузку и снижая давление на сетевую инфраструктуру в периоды максимального потребления. За счёт этого существующие генерирующие и сетевые мощности используются рациональнее без необходимости постоянно наращивать их резерв.

Источник изображения: ТАСС // Эрик Романенко

Кроме экономического эффекта, системы хранения помогли уменьшить объём ограничений энергоснабжения потребителей во время планового ремонта и модернизации энергетических объектов.

В Минэнерго считают такие установки одним из важных инструментов повышения эффективности электроэнергетики.