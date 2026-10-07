«Билайн» включил 5G-роуминг более чем в 100 странах

Оператор «Билайн» расширил доступ к 5G в международном роуминге — теперь технология работает более чем в 100 странах. По данным оператора, при наличии совместимого смартфона сервис доступен почти 90% его клиентов, пользующихся роумингом. В числе направлений — Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Турция, Китай, Таиланд и ОАЭ.

Одновременно «Билайн» увеличил число стран, где в роуминге доступна технология VoLTE. Она позволяет совершать голосовые вызовы через 4G в государствах, где операторы отключают сети 2G и 3G. Среди таких направлений — США, Китай, Япония, Сингапур, Израиль и Макао.

Оператор также запустил перенос неиспользованных минут и интернет-трафика из роуминговых пакетов на домашний баланс. Остаток минут увеличивается в пять раз, а гигабайты — в десять. Например, 5 неиспользованных минут превращаются в 25 минут для звонков по России, а 500 МБ — в 5 ГБ. Полученные пакеты действуют 30 дней и переносятся автоматически.

Кроме того, «Билайн» продолжит ежемесячно запускать специальные условия для звонков из разных стран в рамках «Кругосветного путешествия». Для абонентов предоплатной системы в отдельных направлениях доступно 30 минут звонков в Россию за 150 рублей в сутки.

Летом число клиентов «Билайна», пользовавшихся международным роумингом, выросло на 5% год к году, а в Китае — на 30%.