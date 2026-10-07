Китай испытал аналог Starlink в экстремальных условиях — связь со скоростью 30 Мбит/с заработала между двумя полюсами

Китай организовал видеосвязь через всю планету

Китай впервые испытал собственную спутниковую систему связи одновременно в Арктике и Антарктике — через видеозвонок между двумя полярными регионами. По данным CCTV, во время испытания задержка видеосвязи не превышала одной секунды, а максимальная скорость передачи данных достигала примерно 30 Мбит/с.

Китай испытал аналог Starlink в экстремальных условиях — связь со скоростью 30 Мбит/с заработала между двумя полюсами
Источник изображения: ИИ Grok

Испытание проводилось с использованием китайской спутниковой инфраструктуры, связанной с проектом StarNet и его мегагруппировкой GW. Это один из крупнейших китайских проектов в области низкоорбитального спутникового интернета. В перспективе группировка должна обеспечить широкополосную связь на значительной части планеты, включая труднодоступные регионы.

Полярные регионы представляют особую сложность для организации спутниковой связи. Наземная телекоммуникационная инфраструктура там крайне ограничена, а геостационарные спутники, расположенные над экватором, на высоких широтах находятся очень низко над горизонтом или становятся практически недоступными. Низкоорбитальные группировки позволяют эффективнее обеспечивать связь в таких районах благодаря постоянному перемещению спутников относительно поверхности Земли.

Китайские разработчики рассматривают систему не только как средство связи для научных экспедиций. Спутниковые терминалы могут использоваться во время поисково-спасательных операций, чрезвычайных ситуаций и для морской связи. Отечественная инфраструктура также рассматривается китайской стороной как способ сохранять контроль над передачей данных и снижать зависимость от зарубежных спутниковых систем.

Испытания проходили на фоне масштабной китайской программы исследований Арктики. 16-я экспедиция в Северный Ледовитый океан стартовала 3 июля из Даляня. В ней участвовали несколько исследовательских судов — ледоколы «Сюэлун» и «Сюэлун-2», а также суда «Цзиди» и «Таньсо-3».

«Сюэлун» и «Сюэлун-2» вернулись в Шанхай 30 сентября после завершения основной части миссии. Экспедиция включала климатические исследования, комплексные наблюдения, международные научные проекты и испытания новых технологий и оборудования. Два других судна продолжают работу и должны вернуться в середине октября.

Проведенный видеозвонок стал одной из демонстраций возможностей китайской спутниковой инфраструктуры в высоких широтах. Проект GW рассматривается как часть масштабной программы развития китайского спутникового интернета и потенциальный конкурент другим низкоорбитальным системам связи.

 

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