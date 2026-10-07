9000 мАч, 200 Мп, водозащита, вентилятор и Snapdragon 8 Elite Gen 5. Раскрыты характеристики OnePlus Ace 7 (OnePlus 16R)

В Сети появились первые подробности о смартфонах OnePlus Ace 7 — спецификации раскрыл известный инсайдер Дебаян Рой. По его словам, на некоторых рынках эта же модель может выйти как OnePlus 16R. Источник оценивает стоимость смартфона в 70–75 тыс. рупий, что соответствует примерно $725–775.

По данным информатора, OnePlus Ace 7 получит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, причем ее охлаждение будет обеспечивать активный элемент — вентилятор. При этом корпус будет защищен от воды.

Смартфону приписывают 6,78-дюймовый экран OLED с разрешением 1,5K и кадровой частотой 185 Гц. Емкость аккумулятора составит 9000 мА·ч, мощность зарядки — 100 Вт или больше.

В главном модуле основной камеры пропишется 200-мегапиксельный сенсор, также будет модуль с 50-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL JN5 и объективом с 3,5-кратным оптическим зумом. Разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп.

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